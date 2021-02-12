اليمن..تحرير 4 من أسرى الجيش واللجان الشعبية بجبهة مأرب

أعلن عبد القادر المرتضى رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الاسرى في اليمن، اليوم الخميس، تحرير 4 من أسرى الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل.

وقال المرتضى في تغريدة لهُ في تويتر" تم بعون الله وتوفيقه تحرير 4 من أسرى الجيش واللجان الشعبية في جبهة مارب في عملية تبادل عبر وسيط محلي.

وكان رئيس لجنة شؤون الأسرى المرتضى دعا يوم أمس الأمم المتحدة إلى وضع حد لاشتراطات ممثلي حزب الإصلاح تلافياً لفشل جولة المفاوضات.

وأكد المرتضى أن ممثلي حزب الإصلاح يضعون اشتراطات جديدة خارج اتفاق تبادل الأسرى من شأنها عرقلة مساعي الحل.

وقال "كلما تقدمنا خطوة إلى الأمام أعادنا ممثلو حزب الإصلاح خطوتين إلى الوراء".