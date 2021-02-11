الرئيس الأسد يستقبل خاجي وتأكيد على ضرورة استمرار عمل لجنة مناقشة الدستور دون تدخلات خارجية

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأربعاء علي أصغر خاجي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ومجالات التعاون الثنائي وخصوصاً على الصعيد الاقتصادي بما يسهم في تمكين الشعب السوري من مجابهة الحصار والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليه.

كما جرى التشاور حول عدد من المواضيع على الجانب السياسي ومنها الاجتماعات التي تعقد بصيغة مسار أستانا وضرورة البناء على ما تم تحقيقه في الاجتماعات السابقة والمواضيع المطروحة على جدول الاجتماع المقبل في مدينة سوتشي الروسية، بالإضافة إلى اجتماعات لجنة مناقشة الدستور في جنيف، حيث تم التأكيد على ضرورة استمرار عمل هذه اللجنة دون تدخلات خارجية وفق قواعد الإجراءات التي تم الاتفاق عليها سابقاً وبآلية عمل ومنهجية واضحة تبدأ من النقاش حول المبادئ الأساسية والاتفاق عليها ثم الانتقال إلى التفاصيل.

وتناول اللقاء أيضاً آخر تطورات الأوضاع في سوريا وإيران والمنطقة.

وحضر اللقاء بثينة شعبان المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية وبشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين ولونة الشبل المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية ومدير إدارة آسيا في وزارة الخارجية والمغتربين.