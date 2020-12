فیلم سینمایی «دختر در تار عنکبوت / The Girl in the Spider's Web» به کارگردانی فده آلوارز و نویسندگی استیون نایت و فده آلوارز بر پایه رمانی به همین نام نوشته روزنامه‌نگار سوئدی دیوید لاگرکرانتس محصول سال 2018 است. این فیلم به عنوان نسخه‌ای بازراه‌اندازی شده با هنرپیشه‌هایی متفاوت، و دنباله فیلم دیوید فینچر تحت عنوان دختری با خالکوبی اژدها (2011) به‌شمار می‌رود و همچنین دومین قسمت در مجموعه فیلم‌های آمریکایی سه‌گانه میلنیوم محسوب می‌شود. یک هکر جوان به همراه یک خبرنگار خودشان را در میان جاسوسان اینترنتی و جایی که جرایم سایبری در آن اتفاق می افتد و نمایندگان دولت فاسد در آن حضور دارند، گرفتار می‌بینند... . کلر فوی، سوریر گودناسون، کیت استنفیلد، سیلفیا هوکس، استیون مرچنت و کلیس بنگ در این فیلم مقابل دوربین پدرو لوکوئه بازی کردند. روکه بانیوس موسیقی متن این فیلم را ساخت و تاتیانا اس. ریگل این اثر را تدوین کرد. جلوه‌های ویژه این فیلم توسط «پیکسوموندو / Pixomondo» پیاده سازی شده که پشت صحنه آن را در تابناک می‌بینید.