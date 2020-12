موسیقی برخورد نزدیک از نوع سوم ؛ جان ویلیامز

فیلم سینمایی «برخورد نزدیک از نوع سوم / Close Encounters of the Third Kind» به کارگردانی و نویسندگی استیون اسپیلبرگ محصول سال 1977 است. از کلود لاکومب یوفوشناس فرانسوی خواسته شده تا گزارش هواپیماهای جنگی درباره ناپدید شدن تی.بی.ام آونجر در مأموریتی در سال 1945 و یافته شدن دوباره اش در بیابان سونورا را بررسی و باز بینی کند. رخدادهای شگفتی در همه جای کره زمین روی می‌دهد. دکتر لاکومب می کوشد آن‌ها را به روش دانشمندان با وجود زندگی فرازمینی پیوند دهد که از این راه در پی تماس با آدمیان است. همزمان در دهکده‌ای در ایندیانا، روی نیری سیمبان شرکت برق منطقه بشقاب پرنده‌ای را در برابر دیدگان خود می بیند. چند کیلومتر دورتر، بشقاب پرنده‌ای کودکی را برابر چشمان شگفت زده و هراسان مادرش، جیلیان می رباید. در همان هنگام که دست اندرکاران می کوشند از انتشار خبرها جلوگیری کنند، جیلیان و روی پی در پی دچار الهامات فزاینده و روشنی می‌شوند درباره مکانی اسرارآمیز که در آن برخورد و دیدار با بشقاب پرنده‌ها روی خواهد داد. ریچارد دریفوس، فرانسوا تروفو، ملیندا دیلن و تری گار در این فیلم مقابل دوربین ویلموش ژیگموند و جان ای. آلونزو بازی کردند و مایکل کان این اثر را تدوین کرد. جان ویلیامز موسیقی متن این فیلم را ساخت که قطعه اصلی آن را بر روی تصاویری از این فیلم می‌بینید و می‌شنوید.