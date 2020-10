پشت صحنه فیلم تماس

فیلم سینمایی «تماس / The Call» به کارگردانی برد اندرسون محصول سال 2013 است. جوردن ترنر (هلی بری) در مرکز 911 پلیس کار می‌کند و مسئول ثبت تماس‌ها و درخواست کمک از پلیس است در یک روز دختری به نام لئا تمپلتون با این مرکز تماس می‌گیرد و می‌گوید مردی می‌خواهد به زور وارد خانه شود او به نیروهای گشتی خبر می‌دهد ولی آن‌ها که در مأموریتی دیگر هستند می‌گویند نمی‌توانند به سرعت به محل بروند... . هلی بری، ابیگیل برسلین، موریس چسنات، مایکل اکلند، مایکل امپریولی، دیوید اتانگا، جاستینا ماچادو و تارا پلت در این فیلم مقابل دوربین توماس یاتسکو بازی کردند و جان دبنی موسیقی متن این فیلم را ساخت. پشت صحنه این فیلم سینمایی را در تابناک تماشا می‌کنید. THE CALL (2013) Behind The