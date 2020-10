در پایان یک داوری سخت، تلاش شش ماهه‌ی ۱۴ تیم ابربازی به مرحله‌ی آزمون رسید. انتخاب ۴ تیم برای رتبه‌های اول تا سوم، افزایش جایزه‌ی نقدی به ۵۵۰میلیون تومان از سوی بانک پاسارگاد و هلدینگ فناپ و هم‌چنین سرمایه‌گذاری ۱.۵میلیارد تومانی مجموعه‌ی شناسا و شتابدهنده‌ی تریگ‌آپ روی ۸ تیم، از دستاوردهای نخستین مسابقه‌ی تولید محصولات ابری کشور بود. به‌علاوه، محصولات این تیم‌ها که همگی با ویژگی ابرزی (Cloud Native) تولید شده‌اند، پس از تکمیل و آمادگی ورود به بازار، در بازارچه‌ی ابری آروان عرضه خواهند شد.

آغاز قصه‌ی ابربازی

ابربازی از یک رویای مشترک ابری آغاز شد که بستری باشد برای آشنایی و رشد استارت‌آپ‌های جدید ابری تا در کنار هم، به بازار ابری کشور رونق ببخشند.

هر ابر یه قطعه‌ی کوچیک دستش بود و توی صف ایستاده بود تا نوبتش بشه. بعضی از ابرها خسته از صف طولانی، هر چی دست‌شون بود رو رها کردن و رفتن. بعضی‌ها ناامید وایستاده بودن فقط به تماشا، بعضی‌ها فکری شدن که دیگه برای قطعه‌ی اون‌ها جایی نیست.

اما ابرهایی بودن که ایستادن تا معما رو حل کنن. همه‌ی قطعه‌ها که کنار هم چیده شد، کوچیک‌ترین ابر، کوچیک‌ترین قطعه رو آورد و سر جاش گذاشت. حالا آسمون کامل شده بود، یه تیکه خیلی کوچیک از یه آسمون خیلی بزرگ!

یه خونه‌ی سفید، وسط یه شهر سیاه.

یادبود ابربازی ۹۹؛ نمادی از رشد، تلاش و امید

تیم‌سازی؛ سخت اما شدنی

ابر آروان در بهمن سال گذشته و در سوار ابرهای ۹۸، از جمع شدن ۹۹۹ دولوپر زیر یک سقف و شرکت در یک مسابقه‌ی ابری خبر داد که از دل آن، محصولات ابری جدید وارد بازار ایران شوند و به توسعه‌ی اکوسیستم ابری کشور کمک کنند.

ثبت‌نام متقاضیان شرکت در این مسابقه از اسفند ماه آغاز شد و تا پایان فروردین ماه، بیش از ۱۴۰۰ متقاضی در حوزه‌های برنامه‌نویسی، دیجیتال مارکتینگ، طراحی و توسعه‌ی کسب‌وکار ثبت‌نام کردند. پس از مراحل ارزیابی و انجام چالش، ۲۳۳ نفر به مرحله‌ی تیم‌سازی رسیدند؛ مرحله‌ای که با وجود کرونا، نتوانست به‌شکل فیزیکی انجام شود و تمامی شرکت‌کنندگان به‌شکل آنلاین این مرحله را پشت سر گذاشتند. درنهایت از میان ۲۰ تیم تشکیل‌شده، ۱۴ تیم متشکل از ۷۹ نفر از شهرهای اصفهان، بابل، بابلسر، بندرعباس، بهشهر، تهران، کرج، رامشیر، قزوین، زنجان، شاهرود، شهر قدس، شیراز، لار، کاشان، مراغه، مشهد و یزد، توانستند تا خط پایان داوری این مسیر را ادامه دهند.

- انتخاب ایده‌های محصولات ابری متناسب با بازار ایران

یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در تولید محصولات، انتخاب ایده‌ی متناسب با بازار بود. تیم اجرایی ابربازی آروان، روند بررسی محصولات برتر ابری در دنیا و انتخاب فهرستی از متناسب‌ترین محصولات با نیاز بازار ایران را در چهار ماه انجام داد.

در گام نخست، پس از بررسی محصولات ابری در دنیا از جمله محصولاتی از آژور، AWS، گوگل کلاد و IBM، فهرستی از ۱۳۰۰ ایده‌ی اولیه‌ آماده شد. از این تعداد ایده، به تناسب نیاز بازار ایران ۴۸ ایده‌ی نهایی انتخاب شدند که در مرحله‌ی تیم‌سازی در اختیار تیم‌ها قرار گرفت. درنهایت ۲۰ تیم روی ۱۶ ایده وارد مرحله‌ی MVP شد.

- همراهان ابر آروان در ابربازی

در کل این مسیر ابر آروان با اعطای زیرساخت، انتخاب ایده‌ی محصولی، مربی‌گری و جذب اسپانسر و سرمایه‌گذار این تیم‌ها را همراهی کرد؛ و البته جدا از حامیان مالی و سرمایه‌گذاری این رویداد، استارت‌آپ‌های به‌نامی را همراه خود داشت:‌

کاربوم؛ همراه برای تست‌های شخصیت‌شناسی و آشنایی تیم‌ها

فرادرس؛ تامین محتواهای تخصصی آموزشی

رهنماکالج؛ تسهیل فرآیندهای ارزیابی و تیم‌سازی

کوئرا؛ بستر ارزیابی و حل چالش‌ها

پادیوم؛ خریداری API تیم‌های ابربازی به‌مدت یک‌سال و تا سقف ۵۰ میلیون تومان

در پله‌ی آخر آرش برهمند؛ سردبیر ماهنامه‌ی پیوست در نقش راوی اختتامیه‌ی غیرحضوری ابربازی، همراه داوران و تیم‌های ارایه‌دهنده بود.

پایان قصه؛ تیم‌ها و محصولات باکیفیت و داوری‌های سخت

افزایش تیم‌های منتخب به چهار تیم و افزایش جوایز نقدی به ۵۵۰میلیون تومان

قرار بود در پایان داوری مسابقه‌ی ابربازی به سه تیم برتر در مجموع ۵۰۰میلیون تومان جایزه‌ی نقدی داده شود؛ اما کیفیت محصولات ارایه‌شده در این مرحله، کار داوری را در انتخاب سه تیم برتر دشوار کرد.

درنهایت تیم داوری ابربازی تصمیم گرفت به‌جای سه تیم، چهار تیم را برای دریافت جایزه‌ی نقدی انتخاب کند؛ هم‌چنین با توجه به انتخاب دو تیم در جایگاه دوم، رقم کل جوایز نقدی، از سوی بانک پاسارگاد و هلدینگ فناپ، به ۵۵۰‌میلیون تومان افزایش یافت.

برندگان جوایز نقدی مسابقه‌ی ابربازی:

تیم نخست؛ اسپکسا (ابزار مدیریت و به اشتراک‌گذاری محتوا): دریافت ۳۰۰میلیون تومان

تیم دوم/۱؛ پاستا (دستیار توسعه‌ی پروژه روی سرویس PaaS): دریافت ۱۰۰میلیون تومان

تیم دوم/۲؛ آرکپچا (ابزار جلوگیری از درخواست ربات‌ها برای حفظ امنیت): دریافت ۱۰۰ میلیون تومان

تیم سوم؛ کلادیتور (مجازی‌سازی یک دسکتاپ برای بهره‌وری و امنیت بالاتر): دریافت ۵۰میلیون تومان

۱.۵ میلیارد جذب سرمایه برای ۸ تیم

هدف از مسابقه‌ی ابربازی تنها شرکت تیم‌ها و برنده شدن جوایز نقدی نبود و از همان ابتدا با تفاهم میان ابر آروان و شناسا، بنا بود حداکثر ۱۰ تیم از تیم‌های شرکت‌کننده در رویداد برای سرمایه‌گذاری و شتابدهی انتخاب شوند.

در پایان داوری مسابقه‌ی ابربازی مجموعه‌ی شناسا و تریگ‌آپ هشت تیم را که در حوزه‌های مدیریت محتوا و دیجیتال مارکتینگ، اینترنت اشیا، ذخیره‌سازی اطلاعات و پلتفرم‌های ابری محصول تولید کرده‌ بودند، برای ورود به مرحله‌ی سرمایه‌گذاری و شتابدهی انتخاب کردند.

تیم‌های منتخب جذب سرمایه و شتابدهی:

تیم اسپکسا (Spexa) ابزار مدیریت و به اشتراک‌گذاری محتوا (Content Collaboration Software)

تیم پاستا (PaaSTa) دستیار توسعه‌ پروژه روی سرویس پلتفرم ابری (Platform as a Service Software)

تیم آرکپچا (AR-Captcha) ابزار جلوگیری از درخواست ربات‌ها برای حفظ امنیت (Image Recognition Software)

تیم کلادیتور (Clouduter) مجازی‌سازی یک دسکتاپ برای بهره‌وری و امنیت بالاتر (Desktop as a Service)

تیم پسینو (PaaSino) دستیار توسعه‌ پروژه روی سرویس پلتفرم ابری (Platform as a Service Software)

تیم گوبین (Goobin) نرم‌افزار برگزاری کنفرانس آنلاین (Video Conferencing Software)

تیم کاسب (Kaseb) ابزار تحلیل محتوایی و دیجیتالی وب‌سایت (Content & Digital Analytics Software)

تیم جیرک (Jirak) پلتفرم نرم‌افزاری اینترنت اشیا (IoT Platform)

حمایت ابر آروان از همه‌ی تیم‌ها ادامه دارد…

سایر تیم‌ها که در مرحله‌ی داوری موفق به دریافت جایزه‌ی نقدی و جذب سرمایه نشدند، هم‌چنان با حمایت ابر آروان می‌توانند به تکمیل محصول خود بپردازند. در این مرحله خواهند توانست محصول‌شان را در بازارچه‌ی ابر آروان عرضه کنند و از سوی ابر آروان به مجموعه‌های شتابدهی معرفی خواهند شد.

سایر تیم‌های ابربازی:

تیم سی‌وی فلو(CVFlow) تسهیل‌گر فرآیند جذب و استخدام (Applicant Tracking System)

تیم هلپکس (Helpex) نرم‌افزار پشتیبانی و تیکتینگ (Help Desk Software)

تیم ورک فولیو (Workfolio) سامانه‌ی مدیریت منابع انسانی (HR Management Suites Software)

تیم فوریو (FourU) نرم‌افزار تست محصولات توسط کاربران واقعی (User Research Software)

تیم ویدت (Videt) سامانه‌ی مدیریت محتوای ویدیویی (Video CMS)

تیم باهم (Baham) نرم‌افزار برگزاری کنفرانس آنلاین (Video Conferencing Software)

روند داوری ابربازی

کیفیت محصولات ارایه شده، تیم‌سازی خوب و انگیزه‌ی بالای تیم‌های منتخب از ویژگی‌هایی بود که به گفته‌ی داوران، انتخاب تیم‌های برتر و تیم‌هایی که مشمول سرمایه‌گذاری می‌شوند را برای آنان، دشوار کرد. حاصل ۱۶ ساعت ارزیابی ارایه‌ی تیم‌ها و محصولات و ۲ ساعت هم‌فکری داوران درنهایت منجر به انتخاب تیم‌های برتر شد.

هییت‌داوران نخستین دوره‌ی مسابقه‌ی ابربازی متشکل از همراهان زیر بود:

سعید احمدی‌پویا؛ مشاور ارشد توسعه کسب‌وکار و فینتک هلدینگ فناپ

پویا پیرحسینلو؛ ناخدای اجرایی و هم‌بنیان‌گذار ابر آروان

حامد ساجدی؛ مدیرعامل مجموعه‌ی شناسا

مهرداد حداد؛ مدیریت امور فناوری‌های نوین بانک پاسارگاد

نعمت‌اله کلانتری؛ مدیریت امور زیرساخت فناوری اطلاعات بانک پاسارگاد

محمود کریمی؛ مدیرعامل شرکت فناپ‌پلاس

مراحل داوری ابربازی

بررسی مستندات فنی محصولات تمام تیم‌ها،‌ یک هفته پیش از روز داوری

تست محصولات

ارایه‌ی اسکایپی تمامی تیم‌ها از ویژگی‌های محصول و بازار به همراه پرسش و پاسخ داوران

جمع‌بندی تیم داوران

شیوه‌ی اعطای جوایز و ورود به مرحله‌ی سرمایه‌گذاری و شتابدهی

بنا به تصویب هییت‌داوران، ۵۰درصد از مبلغ کل جوایز نقدی، به تیم‌های منتخب داده خواهد شد و ۵۰درصد مابقی، پس از تحقق برنامه‌ی تعهد‌شده‌ی تیم‌ها در تکمیل محصول، ورود به بازار و جذب مشتری، در پایان شش ماه، پرداخت می‌شود. چهار تیم منتخب که مشمول این برنامه هستند، موظف به تحقق دست‌کم ۷۰درصد از برنامه‌ی مورد تعهدشان (OKR) خواهند بود. این روند با این هدف تعریف شده است که تیم‌ها با جدیت مسیر اهداف تیمی و توسعه‌ی محصول را ادامه دهند.

به‌علاوه، دریافت جایزه‌ی نقدی جدا از روند جذب سرمایه و واگذاری سهام است و به‌ازای این جوایز نقدی، هیچ سهامی از هیچ‌یک از این چهار تیم دریافت نخواهد شد.

این چهار تیم، در کنار چهار تیم دیگر، از سوی شناسا و تریگ‌آپ دارای صلاحیت ورود به مرحله‌ی شتابدهی شناخته شدند و با ورود به این مرحله و رسیدن به بلوغ محصول، موفق به جذب سرمایه خواهند شد. شناسا و تریگ‌آپ برای این هشت تیم، در مجموع متعهد به سرمایه‌گذاری ۱.۵میلیارد تومانی شده است.

ابربازی؛ آغاز یک مسیر

ابر آروان به‌کمک یک «مایِ جمعی» و در کنار شماری از کسب‌وکارهای معتبر فناوری در ایران، اولین مسابقه‌ی ابربازی را برگزار کرد؛ این آغاز مسیری است که بسیاری به آن خوش‌بین شده‌اند. تلاش ابر آروان و حامیان این رویداد بر آن است که کسب‌وکارهای ابری نوآور و خلاق ایجادشده در این مسابقه، به توسعه‌ی اکوسیستم ابری ایران کمک کنند.

پایان ابربازی ۹۹، آغاز راهی نو برای این استارت‌آپ‌های ابری جدید کشور است و به‌زودی در پایان پاییز ۹۹، با آغاز ثبت‌ نام دومین رویداد ابربازی، این مسیر با همراهی دیگر علاقه‌مندان این حوزه، ادامه خواهد یافت.

منبع/ وبلاگ ابرآروان