فیلم سینمایی «چهار شگفت‌انگیز: قیام موج‌سوار نقره‌ای / Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer» به کارگردانی تیم استوری محصول سال 2007 است. چهار فضانورد طی ماموریتی فضایی، با گرد و غبار کیهانی برخورد می‌‌کنند که تحولات عجیبی در توانایی‌ های آن‌ ها به وجود می‌‌آورد و... آنها با موجودی قدرتمند معروف به موج سوار نقره‌ای روبرو می‌شوند و پی می‌برند که آن ها تنها موجودات با قدرت‌های خارق العاده در کهکشان نیستند. یوان گریفید، جسیکا آلبا، کریس ایوانز، مایکل چکلیس، کری واشینگتن، آندره بروگر، جولین مک‌مان، لارنس فیشبرن و ونسا لاشی در این فیلم مقابل دوربین لری بلنفورد بازی کردند. جان آتمن موسیقی متن این فیلم را ساخت و ویلیام هوی این اثر را تدوین کرد. جلوه‌های ویژه این فیلم توسط «وتا دیجیتال / WETA Digital» پیاده سازی شد که پشت صحنه آن را در تابناک می‌بینید.