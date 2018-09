مستند «داستان خدا به روایت مورگان فریمن / The Story Of God With Morgan Freeman» در دو فصل ساخته شد. «مورگان فریمن»، به برخی از مقدس‌ترین مکان‌های جهان سفر می‌کند و در بخشی از قسمت اول از فصل دوم این مستند به مذهب شیعه می‌پردازد و برداشت خود از مراسم روز عاشورا و قیام امام حسین (ع) و هدف آن را بیان می‌کند. این بخش از مستند را با زیرنویس فارسی در تابناک می‌بینید.