می‌خواهند طوری که می‌خواهند باشند «چیزها می‌خواهند آن طور که می‌خواهند باشند / What It Might Have Been»...

روایت بروبکس از 33 روز حبس گروه بروبکس به تازگی در گفت و گویی از پشت پرده بازداشت شان و همچنین...

توده کوچک؛ اد شیران «توده کوچک / Small Bump» یکی از قطعات اد شیران است. موزیک ویدیو این قطعه...

روزهای درخشان تر تو ؛ دن ویلسن «روزهای درخشان تر تو / Your Brighter Days» یکی از قطعات دن ویلسن است....

پست ترین مرد جهان ؛ جان دو «پست ترین مرد جهان / The Meanest Man In The World» قطعه‌ای از جان دو...

اشک‌ها در بهشت ؛ اریک کلاپتون «اشک‌ها در بهشت / Tears in heaven» یکی از قطعات اریک کلاپتون است. یک...

احساس جغد ؛ خوزه گونزالس «احساس جغد / Sensing Owls» یکی از قطعات خوزه گونزالس است. موزیک ویدیو...

طلای احمق ها ؛ پسنجر موزیک ویدیو «طلای احمق‌ها / Fools Gold» را با صدای پسنجر و زیرنویس فارسی...

تسلیم نشو ؛ جاش گروبان «تسلیم نشو / Dont Give Up» یکی از قطعات جاش گروبان است. اجرای زنده این...

چیزی دنبال من است تا مرا بگیرد «چیزی دنبال من است تا مرا بگیرد /Something's Out to Get Me» یکی از آثار...

هر عصری ؛ خوزه گونزالس «هر عصری / Every Age» یکی از قطعات خوزه گونزالس است و اکنون موزیک ویدیو...

پیشرفته ترین تکنولوژی ؛ جیمی جیز «پیشرفته ترین تکنولوژی» یکی از قطعات جیمی جیز یا جیم جیمز خواننده و...

رم امشب شیطنت نکن ؛ آندره‌آ بوچلی «رم امشب شیطنت نکن / Roma Nun Fa La Stupida Stasera» یکی از قطعات شنیدنی...

ماجرای یکی از آهنگ‌های دزدی پالت امید نعمتی خواننده گروه پالت چندی پیش در گفت و گویی درباره یکی از...

توضیح همایون شجریان درباره بیماری پدر همایون شجریان در گفت‌وگویی درباره وضعیت سلامتی پدرش توضیحاتی داد. به...

ظاهر عجیب نوازنده بهنام بانی نوازندگان بهنام بانی خواننده پاپ در کنسرت اخیرش ظاهر عجیبی داشته‌اند و...

همنوازی ریچارد تامسون و دیو اسواربریک ریچاد تامسون شاعر، خواننده و گیتاریست مشهور انگلیس است. اجرای مشترک او...