مرورمصاحبه های وکیل طارمی/صمدابراهیمی:نگران نباشید،مشکلی وجود ندارد

مهدی طارمی با حکم فیفا محروم شد و چهار ماه حق شرکت در بازی های رسمی پرسپولیس را ندارد.





به گزارش تابناک ورزشی، این محرومیت بدون تردید حاصل اعتماد به وکیلی است که بارها گفته بود هیچ مشکلی در پرونده شکایت ریزه اسپور طارمی را تهدید نمی کند. سوابق مصاحبه های ابراهیمی در سایت ها و خبرگزاری ها و سایت های مختلف وجود دارد. بخشی از این اظهار نظرها را مرور می کنیم.





عبدالصمد ابراهیمی وکیل مهدی طارمی درباره شکایت باشگاه ریزه اسپور ترکیه گفت: مهدی طارمی قرارداد لازم الاجرا نداشته زیرا قراردادش فقط در صورتی معتبر بوده که ‌آی تی سی صادر شود که حتی درخواست‌ آی تی سی هم در تی‌ام اس وارد نشده است.

عبدالصمد ابراهیمی وکیل مهدی طارمی درباره شکایت باشگاه ریزه اسپور ترکیه با اشاره به اینکه هیچ مشکلی پرسولیس و مهاجمش را تهدید نمی‌کند از این بازیکن نوشت: «لازمه طرح دعوی علیه یک بازیکن در فیفا، ارائه قرارداد لازم الاجرا و معتبر و اثبات این امر که بازیکن در دوره حفاظت شده قراردادش را فسخ و قطع همکاری کرده، می‌باشد.





مهدی طارمی قرارداد لازم الاجرا نداشته زیرا قراردادش فقط در صورتی معتبر بوده که ‌آی تی سی صادر شود که حتی درخواست‌ آی تی سی هم در تی‌ام اس وارد نشده و باشگاه ترکیه‌ای اقدامی نکرده است.

حتی پرداخت اقساط قرارداد هم منوط به صدور آی تی سی بوده و این شرط ضمن عقد به عنوان بند اول قرارداد قید شده که تصویر و ترجمه آن در ادامه منتشر می‌شود.

به عبارت کلیدی shall be only توجه شود. ضمنا آغاز دوره حفاظت شده قرارداد او اگر آی تی سی هم صادر می‌شد از تاریخ 29/4/95 بوده و طارمی دو روز قبل از آن تاریخ، نامه قطع همکاری را به باشگاه ریزه اسپور و کمیته وضعیت بازیکنان فیفا فکس و دی اچ ال کرده و یک روز قبل از آن تاریخ، با پرسپولیس قراردادش را ثبت رسمی کرده است.» منبع:ایران آنلاین و ایران ورزشی

به گفته مدیر برنامه طارمی در انتقال طارمی به پرسپولیس هیچ اشکالی وجود ندارد و اگر هم قرار باشد محرومیتی وجود داشته باشد تنها برای طارمی است نه باشگاه پرسپولیس و او محرومیت 2 ساله را تکذیب کرده و اعلام کرده این محرومیت شمال مواردی مثل دوپینگ یا تبانی می شود و اگر محرومیتی شامل حال طارمی شود 4 ماهه خواهد بود و این گونه محرومیت ها اگر فرد سابقه قبلی هم داشته باشد نهایتا تا 6 ماه است.