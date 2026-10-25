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قیمت دلار امروز یکشنبه ۳ آبان؛ دلار ۲۵۸ هزار تومانی با شرط تسویه تراولی!

بازار ارز در دومین روز هفته در حالی با افت نسبی قیمت‌ها در کانال ۲۶۷ هزار تومانی روبه‌رو شده که بازگشت شیوه تسویه با ایران‌چک در کف بازار، دلار ارزان‌تر از نرخ رسمی را رقم زده است.
کد خبر: ۱۴۰۰۲۶۳
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قیمت دلار

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بازار ارز در دومین روز هفته شاهد نوسان قیمت دلار در همان محدوده روز گذشته، یعنی کانال ۲۶۷ هزار تومانی است؛ البته با شیبی ملایم و کاهشی. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که در حال حاضر، بسیاری از معامله‌گران قیمت پیشنهادی خود برای فروش دلار را روی رقم ۲۶۷ هزار و ۵۰۰ تومان قرار داده‌اند که این نرخ نسبت به روز معاملاتی قبل، افتی هزار تومانی را ثبت کرده است.

از پوند تا لیر؛ قیمت ها چقدر شد؟

در همین حال، سایر ارزهای کلیدی بازار نیز روندی رو به پایین داشتند. قیمت یورو در بازار آزاد تهران ۳۰۰ هزار و ۳۰۰ تومان معامله می‌شود که در مقایسه با روز گذشته ۳۵۰ تومان کاهش یافته است. همچنین، درهم امارات با افت ۸۳ تومانی به نرخ ۷۳ هزار و ۳۰۰ تومان رسید. در سایر بخش‌ها، پوند انگلیس ۳۵۸ هزار تومان، لیر ترکیه ۵۴۰۰ تومان و دلار کانادا ۱۹۱ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت‌گذاری شدند تا فضای کلی بازار آزاد در سیطره نوسانات محدود و کاهشی باشد.

«دلار تراولی» مشتری پیدا کرد

با این وجود، بررسی تحولات کف بازار از پدیده‌ای جالب حکایت دارد؛ گروهی از معامله‌گران خرد برای عرضه دلارهای خود و جذب تقاضا، نرخ‌هایی پایین‌تر از میانگین بازار (نظیر ۲۵۸ هزار تومان) را پیشنهاد می‌دهند. شرط اصلی این فروشندگان، تسویه حساب نقدی و فیزیکی با تراول‌ یا همان ایران‌چک‌های ۲۰۰، ۵۰۰ و یک میلیون تومانی است و در این شیوه معاملاتی، خبری از تبادلات بانکی و کارت‌به‌کارت نیست.

افزایش نرخ حواله دلار، یورو و درهم 

در سوی مقابل و در بخش رسمی، مرکز مبادله ایران امروز روندی متفاوت را به ثبت رساند و نرخ حواله‌های ارزی در این مرکز با تغییرات افزایشی همراه شده است. بر اساس آخرین داده‌ها، نرخ خرید و فروش حواله دلار آمریکا به ترتیب به ۱۸۳ هزار و ۶۳۸ تومان و ۱۸۵ هزار و ۳۰۵ تومان رسیده است که حاکی از افزایش نرخ نسبت به روز گذشته است.

همچنین، نرخ خرید و فروش حواله یورو در این مرکز روی ارقام ۲۰۵ هزار و ۷۱۵ تومان و ۲۰۷ هزار و ۵۸۳ تومان ایستاده است تا روند صعودی خود را حفظ کند. در همین حال، حواله درهم امارات نیز با ثبت نرخ ۵۰ هزار و ۳ تومان برای خرید و ۵۰ هزار و ۴۵۷ تومان برای فروش، روز افزایشی دیگری را در مقایسه با روز کاری قبل پشت سر گذاشته است.

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Germany
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۱۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
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1
پاسخ
دلار تراولی» مشتری پیدا کرد

خالی بندی بیش نیست
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