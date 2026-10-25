مهدی خطیبی، مدیر عامل گروه صنعتی هپکو با اشاره به اینکه هپکو به عنوان بزرگترین مجموعه صنعتی تولید ماشین‌آلات راهسازی و معدنی خاورمیانه سالهاست درگیر مشکلات و موانع متعدد است، گفت: متاسفانه این عوامل باعث شده که میزان تولید هپکو در چند سال اخیر کاهش یابد.

وی با اشاره به مشکلات و محدودیت‌های هپکو تاکید کرد: عدم توجه به تولید ساخت داخل در قوای محرکه (موتور، گیربکس و‌ اکسل)، هیدرولیک و وابستگی صد در صد به خارج از کشور در این خصوص، فقدان سازمان و سازوکار حرفه‌ای در تامین و تدارک قطعات و ملزومات و مجموعه‌های مرتبط با ساخت و تولید و نبود سازمان و سامان اداری متناسب و در شان گروه صنعتی هپکو از محدودیت‌ها و مسائل موجود است.

وی اضافه کرد: بقیه مشکلات نیز شامل کمبود شدید نقدینگی، توقف تولید و مشکلات و مسائل کارگری ذیل مشکلات اصلی قرار می‌گیرند.

ضرورت حل مشکلات سه‌گانه

مدیرعامل گروه صنعتی هپکو هدف اصلی خود را علاوه بر‌ ساخت و تولید، فروش، توسعه محصول و امور اجرایی و ‌جاری، تمرکز بر حل مشکلات سه گانه اصلی دانست و گفت: ضمن تشکر‌و ‌قدردانی از تلاش تمام مدیران گذشته، شاخص صحیح برای ارزیابی مدیریت در هپکو علاوه بر سودآوری و تولید و فروش و موارد اجرایی دیگر، میزان حل مشکلات سه گانه اصلی است.

وی یادآور شد: بر این اساس طی سه هفته اخیر توافق‌نامه‌ای پس از مذاکره با شرکت دیزل سنگین ایران به امضا رسید که براساس آن با تشکیل کمیته‌ای مشترک با حضور جمعی از متخصصین و نخبگان حوزه موتور در کشور، مقدمات و سازوکار لازم شامل موضوعات اداری، فنی، تامین و تولیدی برای تولید موتور توسط دسا برای گروه صنعتی هپکو پیگیری و‌ فراهم خواهد شد.

خطیبی با تاکید به اثرات و نتایج این توافق‌نامه گفت: این اقدام مهم و بنیادین در دوره میان‌مدت پاسخگو بوده و گروه صنعتی هپکو را از واردات موتورهای پر‌تکرار و اصلی ماشین‌آلات تولیدی بی نیاز خواهد کرد و‌ در این فرآیند، تحریم‌ها و محدودیت‌های بین المللی کم اثر خواهند بود.

گام مهم در اشتغال‌زایی

خطیبی ادامه داد: این اقدام گام مهمی در راستای اشتغال‌زایی و توسعه صنعتی کشور بوده و هپکو باید محصولات و ماشین‌آلات خود را داشته باشد و علاوه بر سازه‌های فلزی، قوای محرکه و هیدرولیک، ضمن استفاده در محصولات باید توان رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشند و در پروسه صادرات قرار گیرند.

وی همچنین اضافه کرد: برای حل مشکل سازماندهی نامناسب، چارت جدید سازمانی تهیه و مراحل تصویب خود را طی می‌کند. بر این اساس گروه صنعتی هپکو تبدیل به یک مجموعه‌ای راهبردی و ‌راهبری ستادی با بدنه چابک و کوچکتر شده و امور اجرایی شرکت‌های گروه اعم از هپکو اراک، شرکت هسکو و لیزینگ به خود آنها واگذار و ارتباط با آنها بر اساس قانون تجارت خواهد بود.

مدیرعامل گروه صنعتی هپکو با بیان اینکه برای ارتقا، سرافرازی و توسعه و‌ رشد گروه، راهی جز این اقدامات نداریم، تصریح کرد: برای ارتباط با طرف‌های خارجی و تامین و‌ تدارک، پس از اخذ مجوز لازم از نهاد ذیربط، ذیل ضوابط موجود فعالیت خواهیم کرد.

هپکو، افتخار ایران

وی عنوان کرد: با این هدف‌گذاری، سازماندهی و راهبری، هپکو در آینده بیش از پیش موجب مباهات و افتخار ایران جان خواهد شد.

خطیبی در پایان از آغاز ترخیص اقلام معطل مانده چندین ماهه در گمرک خبر داد و گفت: به زودی با تولید محصولات علاوه‌‌ بر تحویل ماشین‌آلات معوق و فروخته شده قبلی که ماه‌ها از ایجاد تعهد آنها می‌گذرد، شروع‌ به فروش فوری بعضی از محصولات تولیدی هپکو خواهیم کرد و از سازمان‌ها و‌نهادهای متقاضی محصولات این مجموعه صنعتی دعوت می‌شود تا جدیدترین اطلاعات محصولات و‌ شرایط فروش را از مدیریت فروش مجموعه و‌ یا سایت هپکو جویا شوند.

تغییرات مدیریتی

وی ادامه داد: در حوزه فروش محصولات نیاز داشتیم تا لیزینگ گروه فعال‌تر شود و در این راستا، با تغییرات صورت گرفته در هیات مدیره شرکت لیزینگ، محمد حسین ادیانی مدیر عامل اسبق پارس خودرو، به سمت مدیر عاملی شرکت لیزینگ منصوب شده و اتفاقات خوبی در راستای تامین منابع مورد نیاز مشتریان رقم خواهد خورد.

خطیبی خاطر نشان کرد: با تغییر مدیریت شرکت هسکو و سپردن سکان مدیریت این شرکت مهم به پیمان سنندجی که در پیشینه خود مدیر عاملی ۱۲ ساله شرکت واحد تهران، تاکسیرانی، شهرداری سنندج، مدیریت عاملی گواه و‌ ستاره ایران را دارد و‌ در حال حاضر نیز ریاست کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی است، به زودی شاهد تغییر و‌ تحولات چشمگیر‌در خدمات پس از فروش و جایگزینی‌ ماشین‌آلات فرسوده، تامین قطعات یدکی و توسعه شبکه نمایندگی‌های هپکو در سراسر کشور ‌خواهیم ‌بود.