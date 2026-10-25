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لژیونر ایرانی دوباره لباس منچستر را به تن کرد

پیمان سرلک بار دیگر به منچستر بازگشت تا در جشن ۲۰ سالگی تیم فوتسال منچستر یونایتد، کنار هم‌بازیان سابقش به میدان برود؛
کد خبر: ۱۴۰۰۲۵۶
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لژیونر ایرانی

به گزارش تابناک؛ پیمان سرلک که ازجمله لژیونر‌های سابق فوتسال ایران به شمار می‌رود و تجربه بازی در لیگ‌های انگلیس، فرانسه و ... را در کارنامه دارد، در بازی سالگرد تاسیس باشگاه منچستر یونایتد به میدان رفت.

باشگاه منچستر یونایتد در بیستمین سالگرد تاسیس تیم فوتسال خود، مسابقه‌ای بین بازیکنان شاخص سابق که پیشتر برای این تیم به میدان رفته بودند، تدارک دید که پیمان سرلک هم در این جمع حضور داشت.

لژیونر ایرانی دوباره لباس منچستر را به تن کرد

سرلک که جزو اولین لژیونر‌های لیگ برتر فوتسال انگلیس و فرانسه بوده و تنها ایرانی با سابقه حضور در تیم منچستر به شمار می‌رود، دوباره به این شهر برگشت تا برای باشگاه سابقش و در یک مسابقه دوستانه با هم‌بازیان سابقش رقابت کند.

منبع: ورزش سه

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لژیونر تیم فوتسال منچستریونایتد
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