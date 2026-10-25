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کد خبر: ۱۴۰۰۲۴۷
بازدید: ۳۳۰

عکس: از خشم خیابانی در پاریس تا اعتراضات زنجیره‌ای در اروپا

گزارش تصویری از چالش‌آفرینی اعتصاب‌ها و تجمع‌های گسترده برای دولت‌های اروپایی؛ در فرانسه، راهپیمایی ۱۱۰ هزار نفری پاریس علیه گرانی و بودجه مدارس نشان‌دهنده عمق نارضایتی‌هاست. هم‌زمان، شهرهای دیگر اروپا از جمله میلان، مادرید، لیسبون و تیرانا نیز شاهد حضور معترضانی با مطالبات متنوعی چون اصلاحات بازنشستگی، بحران مسکن، آموزش، فساد دولتی و ضدیت با جنگ بوده‌اند که نشان‌دهنده یک نارضایتی فراگیر در سراسر قاره است.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل اعتراضات فرانسه اعتراضات اروپا
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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