عکس: از خشم خیابانی در پاریس تا اعتراضات زنجیره‌ای در اروپا

گزارش تصویری از چالش‌آفرینی اعتصاب‌ها و تجمع‌های گسترده برای دولت‌های اروپایی؛ در فرانسه، راهپیمایی ۱۱۰ هزار نفری پاریس علیه گرانی و بودجه مدارس نشان‌دهنده عمق نارضایتی‌هاست. هم‌زمان، شهرهای دیگر اروپا از جمله میلان، مادرید، لیسبون و تیرانا نیز شاهد حضور معترضانی با مطالبات متنوعی چون اصلاحات بازنشستگی، بحران مسکن، آموزش، فساد دولتی و ضدیت با جنگ بوده‌اند که نشان‌دهنده یک نارضایتی فراگیر در سراسر قاره است.