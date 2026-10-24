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کد خبر:۱۴۰۰۲۲۵
کد خبر:۱۴۰۰۲۲۵
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اجرای بحث برانگیز الیکا عبدالرزاقی در برنامه محبوب صداوسیما

اجرای الیکا عبدالرزاقی در برنامه کودک شو خبرساز شده است. در بخشی از یکی از نقدها به سطح اجرای او آمده است: «انگار برای ورود به هر عرصه‌ای یک فرمول دارد: لازم نیست بلد باشی، کافی است انجامش بدهی و امیدوار باشی نتیجه سرگرم‌کننده شود! فرمولی که در «شام ایرانی» با ولو شدن روی زمین و کثافت‌کاری برای درست‌کردن خمیر امتحان شد و حالا در «کودک‌شو» با خنده و هیجان بی‌وقفه به شکلی دیگر تدوام پیدا کرده... در «شام ایرانی»، ولو شدن روی زمین و کثافت‌کاری برای درست‌کردن خمیر الزاماً خنده تولید نکرد؛ همان‌طور که در «کودک‌شو» خنده‌های ممتد و هیجان کنترل‌نشده هم لزوماً سرگرم‌کننده نیست. انگار عبدالرزاقی تصور می‌کند هرچه انرژی بیشتری خرج کند، نتیجه جذاب‌تر می‌شود؛ غافل از اینکه سرگرم‌کنندگی با شلوغ‌کاری تفاوت دارد. حتی استندآپ‌های او نیز گاهی به کلیشه‌ها و اداهای تکراری متکی‌اند. مشکل "کودک‌شو" کمبود هیجان نیست، ناتوانی در مدیریت آن است.» بخشی از اجرای بحث برانگیز عبدالرزاقی را ببینید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.
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نبض خبر الیکا عبدالرزاقی ویدیو کودک شو
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