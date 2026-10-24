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ثبت تصویر جفت پلنگ ایرانی در منطقه هرمود فارس

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لارستان از ثبت تصاویر یک پلنگ نر و یک پلنگ ماده در منطقه حفاظت‌شده هرمود در شهریورماه ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این مورد، هشتمین ثبت پلنگ در این منطقه طی یک دهه گذشته است.
کد خبر: ۱۴۰۰۲۱۰
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پلنگ ایرانی

به گزارش تابناک از روابط عمومی محیط زیست فارس، خدانظر انصاری اظهار کرد: با نصب یک دوربین تله‌ای در کنار یکی از چشمه‌های منطقه حفاظت‌شده هرمود، تصاویر یک پلنگ نر و یک پلنگ ماده در فصل جفت‌گیری ثبت شده است.

وی افزود: این چشمه علاوه بر پلنگ، محل آبشخور گونه‌های جانوری دیگری از جمله کفتار، تشی، قوچ و میش، کل و بز و جبیر است و برای حیات‌وحش منطقه اهمیت دارد.

تنوع گونه‌های جانوری ثبت‌شده در اطراف این آبشخور، اهمیت منابع آبی و حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی را در پایداری حیات‌وحش نشان می‌دهد. استمرار پایش با دوربین‌های تله‌ای نیز به شناسایی حضور گونه‌های ارزشمند و ارزیابی وضعیت زیستگاه‌های آن‌ها کمک می‌کند.

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استان فارس منطقه حفاظت شده لارستان پلنگ پلنگ ایرانی
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