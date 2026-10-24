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درخواست اردوغان برای اصلاح ساختار شورای امنیت

رئیس‌جمهور ترکیه خواستار اصلاح شورای امنیت سازمان ملل متحد برای ساختاری «عادلانه‌تر و موثرتر» شد.
کد خبر: ۱۴۰۰۱۹۸
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اردوغان

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه شامگاه شنبه در پیامی به مناسبت هشتاد و یکمین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد گفت: تبدیل شورای امنیت سازمان ملل متحد به ساختاری عادلانه‌تر و فراگیرتر که بتواند انتظارات جامعه بین‌المللی را برآورده کند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است.

بنا بر این گزارش، رئیس‌جمهور ترکیه در ادامه تاکید کرد: مسائلی مانند جنگ‌ها، فجایع انسانی، تغییرات اقلیمی، قحطی، فقر، نژادپرستی، بیگانه‌هراسی و اسلام‌هراسی نشان می‌دهد که اهمیت ماموریت سازمان ملل متحد نه تنها کاهش نیافته، بلکه برعکس، افزایش یافته است.

وی افزود: بشریت همچنان آرزوی آینده‌ای را دارد که در آن جنگ‌ها پایان یابند، صلح پایدار برقرار و اصول منشور سازمان ملل متحد به‌طور کامل محقق شود.

اردوغان ضمن اشاره به بحران‌ها و درگیری‌ها در نقاط مختلف جهان از جمله نوار غزه تاکید کرد: بیش از ۷۴ هزار فلسطینی در نتیجه نسل‌کشی جان خود را از دست داده‌اند و این وقایع را به عنوان گواهی بر نیاز فوری به اصلاح شورای امنیت سازمان ملل متحد ذکر می‌کنم. همچنین از همه ملت‌ها می‌خواهم تا فعالانه‌تر از منشور سازمان ملل متحد و اصلاحاتی که با هدف افزایش اثربخشی ارکان اصلی این سازمان انجام می‌شود، حمایت کنند.

او گفت: من از ابتکار عمل UN80 که توسط آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد آغاز شده، حمایت می‌کنم و ترکیه همچنان با سازمان ملل متحد برای قرار دادن استانبول به عنوان یکی از مراکز کلیدی این سازمان همکاری می‌کند.

سازمان ملل متحد در ۲۴ اکتبر ۱۹۴۵، پس از جنگ‌جهانی دوم تاسیس شد. شورای امنیت وظیفه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر عهده دارد، اما مسئله اصلاح ترکیب و روش‌های کاری آن همچنان موضوع بحث‌های بین‌المللی مداوم است.

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برچسب ها
ترکیه اردوغان سازمان ملل شورای امنیت ساختار عدالت بحران ها
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