تلاش معترضان در جمهوری چک برای ورود به مجلس

بیش از هزار نفر در پراگ علیه لایحه مربوط به هزینه اشتراک تلویزیون و رادیوی دولتی تجمع کردند و تلاش برخی معترضان برای ورود به پارلمان با ممانعت نیروهای امنیتی روبه‌رو شد.





به گزارش تابناک، جمعیتی از معترضان در جمهوری چک برای ورود به ساختمان مجلس نمایندگان در پراگ تلاش می‌کنند.



نیروهای امنیتی جمهوری چک مانع ورود آنها به پارلمان شدند.



بیش از ۱۰۰۰ نفر در مرکز این شهر تجمع کردند. آنها علیه لایحه‌ای برای لغو هزینه‌های اشتراک تلویزیون و رادیوی دولتی تظاهرات می‌کردند.



مخالفان و معترضان، ائتلاف حاکم را به تلاش برای محدود کردن استقلال رسانه‌ها متهم می‌کنند.

منبع: تسنیم