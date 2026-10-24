En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر
شیفر

تلاش معترضان در جمهوری چک برای ورود به مجلس

بیش از هزار نفر در پراگ علیه لایحه مربوط به هزینه اشتراک تلویزیون و رادیوی دولتی تجمع کردند و تلاش برخی معترضان برای ورود به پارلمان با ممانعت نیروهای امنیتی روبه‌رو شد.
کد خبر: ۱۴۰۰۱۷۱
| |
389 بازدید
پارلمان چک



به گزارش تابناک، جمعیتی از معترضان در جمهوری چک برای ورود به ساختمان مجلس نمایندگان در پراگ تلاش می‌کنند.

 نیروهای امنیتی جمهوری چک مانع ورود آنها به پارلمان شدند.

 بیش از ۱۰۰۰ نفر در مرکز این شهر تجمع کردند. آنها علیه لایحه‌ای برای لغو هزینه‌های اشتراک تلویزیون و رادیوی دولتی تظاهرات می‌کردند.

 مخالفان و معترضان، ائتلاف حاکم را به تلاش برای محدود کردن استقلال رسانه‌ها متهم می‌کنند.

منبع: تسنیم

اشتراک گذاری
برچسب ها
معترضان جمهوری چک پراگ پارلمان
از گزینه خودخوانده تا ۴ کاندیدای وزارت نفت/ پزشکیان چه‌کسی را جایگزین پاک‌نژاد می‌کند؟
فروش 6.7 میلیون پوندی کاخ ابراهیم گلستان فیلمساز ایرانی!
فاطمیه؛ دو روایت، یک داغ کهن / چرا شیعیان دو بار برای حضرت زهرا(س) عزادار می‌شوند؟
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رئیس‌جمهور صربستان استعفا می‌کند
بازداشت بیش از ۱۰۰ معترض ضد ناتو در ترکیه
برنهام نخست‌وزیر انگلیس شد
درخواست اعدام پسر پزشکیان در حرم امام رضا!  (۱۳۳ نظر)
شکایت از نماینده جنجالی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رسید / درباره ادعای «قیمت داشتن خیلی‌ها» باید مستندات ارائه کند  (۱۰۶ نظر)
پشت پرده صحبت‌های سعید جلیلی درباره شهادت رهبر انقلاب / روایت‌های ناقص سایه نشین از علت وقوع جنگ  (۱۰۶ نظر)
بنزین ارزان راه مقابله با قاچاق را بسته است / تجربه کرمان منجر به کاهش مصرف یک میلیون لیتری بنزین شد  (۸۰ نظر)
مکالمه جالب زن بی‌حجاب و با حجاب در کنار روحانی  (۷۶ نظر)
آمریکا در حال آماده‌سازی برای حمله سنگین سه‌روزه به ایران است/ از «مادر بمبها» استفاده می‌شود/ ترامپ تمدن ۵ هزار ساله ایران را فراموش نکند  (۶۹ نظر)
شعار «آستارا و حیران» همان حرف موساد بود؛ نژادمان ایرانی است/ دستگاه‌های امنیتی به ماجرای دیدار ملوان - تراکتور ورود کنند  (۶۸ نظر)
افشای محتوای پیام عاصم منیر به ایران؛ ایران و آمریکا طرح را پذیرفتند  (۶۴ نظر)
اعلامیه درگذشت رتبه ۱۴۰۰ کنکور امسال  (۵۹ نظر)
دشمن اقتصاد ایران خودمان هستیم / ۵۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی احمدی‌نژاد کجا رفت؟ / استیضاح میدری را به شرایط خاص گره نزنیم  (۵۷ نظر)
باید مراقب باشیم روابطمان با کشور‌های عربی بدتر نشود/ ورود مصر به جنگ با انصارالله یمن را نباید جدی تلقی کرد  (۵۵ نظر)
عجب روزگاری؛ متخصص باید به مدعیان انقلابی‌گری پاسخ بدهد / بازخواست یک عمر مجاهدت!  (۴۷ نظر)
قتل‌عام خانوادگی در شهرک غرب  (۴۶ نظر)
این نوجوان جلیلی و جبلی را شرمنده کرد!  (۴۵ نظر)
تصاویر تاکتیک فریب جنگنده‌های اسرائیل در آسمان عراق  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005sFP
tabnak.ir/005sFP