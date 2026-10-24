قیمت طلا و سکه امروز شنبه ۲ آبان / کدام سکه بیشترین افت را داشت؟

قیمت طلا و سکه امروز رفتار متفاوتی داشت ؛ افت امروز، در نگاه اول خبر خوبی است: خرید ارزان‌تر. اما واقعیت تلخ‌تر است: افت، ساختار را درست نکرد؛ فقط قیمت را پایین آورد. حالا بازار با قیمت پایین‌تر اما ریسک بالاتر برگشته است — و این بدترین ترکیب برای خریدار حقیقی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، قیمت طلا و سکه امروز نزولی شد و بازار یکدست قرمز شد ؛ به طوری که طلا، نقره، هر چهار سکه و حتی اونس جهانی، همه پایین آمد . طلا حدود ۲/۴ درصد ریخت، اما نیم‌سکه فقط حدود ۲/۷ درصد اما افت امروز، همه‌ی دارایی‌ها را یکسان درگیر نکرد .

هر گرم طلای ۱۸ عیار دیروز ۲۶,۸۷۳,۰۰۰ تومان بود درحالیکه امروز ۲۶,۲۱۹,۰۰۰شد و ۶۵۴,۰۰۰تومان کاهش یافت همچنین اونس طلا روز گذشته ۴,۰۲۴ دلار معامله شد که امروز ۳,۹۹۴دلار شد و روند نزولی به خود گرفت.

اما در بین سکه‌ها، قیمت سکه بهار آزادی دیروز ۲۶۵,۰۴۰,۰۰۰ تومان بود که امروز به ۲۵۸,۸۶۰,۰۰۰ تومان رسید و ۶,۱۸۰,۰۰۰ تومان کاهش یافت همچنین قیمت سکه امامی دیروز ۲۷۳,۹۶۵,۰۰۰ بود و امروز به ۲۶۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان رسید که ۶,۵۲۵,۰۰۰ تومان ریزشی شد این درحالی است که قیمت نیم سکه دیروز ۱۴۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان بود و امروز به ۱۴۰,۱۴۰,۰۰۰ تومان رسید و ۳,۸۴۰,۰۰۰تومان افت کرد همچنین قیمت ربع سکه دیروز ۷۶,۵۲۰,۰۰۰ تومان بود که امروز به ۷۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان رسید و ۱,۹۲۰,۰۰۰تومان ارزان تر از دیروز شد.

بررسی بازار امروز نشان می دهد که نیم‌سکه یشترین افت را داشت، در حالی که در صعودهای قبلی، همیشه عقب‌تر بود و این یعنی در بازار نزولی، دارایی‌های کوچک‌تر سریع‌تر فروخته می‌شوند و این نشانه‌ ضعف تقاضا برای سکه‌های کوچک است.

اما طلا حدود ۰/۰۵ تا ۰/۱۰ درصد بیشتر از سکه‌ها افت کرد که این اختلاف کوچک نشان می دهد حباب سکه در حال افزایش است و سکه‌ها کمتر از طلا افت کردند و این همان چیزی است که در بازارهای نزولی خطرناک است . البته اونس فقط ۰/۷۵ درصد افت کرد و تاثیر چندانی در افت قیمت ها ندارد درحالی که بیشترین افت در نیم‌سکه رخ داد و این یعنی تقاضای خرد، شکننده‌تر است.

به نظر می رسد اگر اونس به زیر ۳,۹۵۰ دلار برود و تتر هم نزولی شود، افت می‌تواند به محدوده‌ی ۳ تا ۵ درصد برسد، اما بازار امروز نه مسیر سالمی را طی کرد و نه اصلاح کرد؛ بلکه فقط قیمت را پایین آورد آن هم بدون اینکه ساختار را درست کند. به نظر می رسد بازاری که مشکلش حل نشود، دوباره همان مسیر را می‌رود، اما فقط این بار با سرعت بیشتر.