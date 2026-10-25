عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، از تلاش روسیه و قطر برای بازگرداندن ایران به میز مذاکره خبر داد و با اشاره به پیشنهاد مسکو درباره تنگه هرمز تأکید کرد: در موضوع تنگه هرمز، حرف اول را باید ایران بزند.

مسکو و دوحه به‌ دنبال بازگشت ایران به میز مذاکره‌اند / درباره مدیریت تنگه هرمز به شریک نیاز نداریم

فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به رفت‌ و آمد هیئت‌های دیپلماتیک از کشورهای مختلف به تهران، اظهار کرد: امروز دنیا متوجه شده است که تهران به کانون توجه هیئت‌های مختلف از مناطق مختلف جهان تبدیل شده و این رفت‌وآمدها هم به‌ صورت علنی و هم در قالب رایزنی‌های کمتر آشکار در جریان است.

وی با اشاره به سفر هیئت‌های روسیه، پاکستان و قطر در روزهای اخیر، اظهار کرد: محور مشترک این تحرکات، حوادث اخیر منطقه، بحرانی شدن شرایط و نگرانی از گسترش درگیری‌ها و شکل‌گیری جنگی خانمان‌سوز است که در صورت وقوع، می‌تواند همه کشورهای منطقه را درگیر کند.

تلاش روسیه و قطر برای بازگشت ایران به مذاکرات

مالکی با اشاره به پیام‌ها و مواضع مطرح‌شده در جریان سفر هیئت‌های روسی و قطری و پاکستانی تصریح کرد: یکی از محورهای مشترک این رایزنی‌ها، تلاش برای بازگرداندن ایران به میز مذاکره بوده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره سفر سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه به ایران، گفت: پیام‌های مطرح‌شده از سوی طرف روسی دو محور داشت. یکی از آنها این بود که پیام ولادیمیر پوتین به دونالد ترامپ مبنی بر بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، به نوعی به ایران نیز منتقل شود؛ پیامی که از نگاه ما نشان‌دهنده تلاش برای نشان دادن حسن نیت بیشتر بود.

وی با اشاره به برخی تحولات اخیر در روابط روسیه و آمریکا افزود: با وجود اینکه از برخی اتفاقات میان آمریکا و روسیه تا حدودی از دوستان روس خود دلخور هستیم، باید ماهیت روابط و رفتار طرف روسی را نیز با دقت ارزیابی کنیم. در این زمینه لازم است با هوشیاری و مراقبت بیشتری عمل کنیم.

پیشنهاد روسیه درباره تنگه هرمز؛ ایران باید محور باشد

مالکی دومین محور مطرح‌شده در رایزنی‌های روسیه را موضوع تنگه هرمز عنوان کرد و گفت: پیشنهاد مطرح‌شده این بود که ایران، روسیه و چین درباره تنگه هرمز به طراحی جدیدی برسند و در این زمینه نشستی در سطح وزیران امور خارجه و سران برگزار شود.

وی با تأکید بر اهمیت این موضوع خاطرنشان کرد: این پیشنهاد برای ما قابل تعمق است. در موضوع تنگه هرمز، به هر حال حرف اول باید از سوی ایران زده شود و ما به شریک دیگری که بخواهد در این زمینه نقش محوری داشته باشد، نیاز نداریم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: البته اگر اتفاقی رخ دهد و جنگی شکل بگیرد و روسیه و چین در کنار ایران قرار بگیرند، قطعا از این موضوع استقبال می‌کنیم؛ اما اگر قرار باشد مشارکتی در مدیریت تنگه هرمز مطرح شود، آن هم با محوریت جمهوری اسلامی ایران، این مسئله نیازمند بررسی دقیق است.

مالکی تأکید کرد: این موضوع باید در جلسات مربوطه، از جمله شورای عالی امنیت ملی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا ابعاد مختلف آن روشن شود.

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چرا قطر نگران گسترش جنگ در منطقه است؟

این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به سفر هیئت قطری اظهار کرد: قطر به دلیل روابطی که با آمریکا دارد و با توجه به موقعیت جغرافیایی خود، در صورت وقوع جنگ در منطقه می‌تواند با پیامدهای جدی مواجه شود. دیگر کشورهای کوچک عربی نیز از گسترش درگیری‌ها متأثر خواهند شد.

وی با اشاره به دیدار امیر قطر با دونالد ترامپ، گفت: هیئت قطری نیز در چارچوب این تحولات و با توجه به شرایط منطقه، موضوعاتی را درباره بازگشت به مسیر مذاکره مطرح کرده است.

مالکی با تأکید بر موضع ایران در این زمینه افزود: موضع ما این است که طرف مقابل باید به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بازگردد و مفاد آن را اجرایی کند. از جمله موضوعاتی که در این چارچوب مطرح است، عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی، تعیین تکلیف پول‌های بلوکه‌شده ایران و دیگر مسائل مندرج در تفاهم‌نامه است.

وی تصریح کرد: پس از اجرای این تفاهم‌نامه، ایران می‌تواند موضوعات دیگری را نیز در دستور کار مذاکرات خود قرار دهد.