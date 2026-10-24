هدیه دعوت دوستان به بلو ۳۰۰ هزار تومان شد

دوستی‌ها، یکی از ارزشمندترین ارتباطات زندگی هر فرد هستند؛ روابطی که با اعتماد، همراهی و تجربه‌های مشترک شکل می‌گیرد و با به‌اشتراک‌گذاشتن لحظه‌های خوب، عمیق‌تر می‌شود.

گاهی معرفی یک تجربه کاربردی به دوستان هم می‌تواند راهی برای سهیم کردن آن‌ها در یک تجربه خوب باشد. با افزایش هدیه دعوت دوستان به بلو، این فرصت فراهم شده تا کاربران علاوه بر معرفی خدمات بانکی دیجیتال به دوستانشان، از این دعوت پاداش بیشتری دریافت کنند.

از بامداد جمعه، اول آبان‌ماه، هدیه دعوت دوستان به اپلیکیشن بلو به‌صورت دائمی دو برابر می‌شود و از ۱۵۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان می‌رسد. به این ترتیب، کاربران بلو می‌توانند با دعوت دوستان خود به باز کردن حساب در این اپلیکیشن، به‌ازای هر دعوت موفق، هدیه ۳۰۰ هزار تومانی دریافت کنند.

برای استفاده از این امکان، کافی است پس از ورود به اپلیکیشن بلو، از بخش «پروفایل» وارد قسمت «دعوت دوستان» شوید و کد دعوت اختصاصی خود را برای دوستانتان ارسال کنید. افرادی هم که هنوز حساب بلو ندارند، می‌توانند به‌صورت آنلاین، رایگان و در کمتر از ۷ دقیقه در بلو حساب باز کنند.

هدیه دعوت دوستان در بلو می‌تواند علاوه بر استفاده شخصی، به مسیری برای حمایت از فعالیت‌های نیکوکارانه نیز تبدیل شود. کاربران در صورت تمایل می‌توانند از بخش «فروشگاه» و گزینه «دعوت دوستان»، در قسمت «واریز به»، یکی از مؤسسه‌های نیکوکاری یا کمک به سایر دسته‌بندی‌ها را انتخاب کنند. پس از ثبت این انتخاب، هدیه‌های دعوت بعدی به‌طور مستقیم به حساب مؤسسه یا بخش منتخب واریز می‌شود.

در نهایت، گاهی یک پیشنهاد ساده از طرف یک دوست می‌تواند شروع یک تجربه تازه باشد. این تغییر می‌تواند ارزش معرفی را بیشتر کند و کاربران بتوانند تجربه‌ای را که از خدمات بانکی دیجیتال داشته‌اند، با دوستانشان به اشتراک بگذارند.