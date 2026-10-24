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مصدومیت عجیب بیرانوند؛ فرار از سربازی به هر قیمتی/ از دایی و طارمی تا سون

علیرضا بیرانوند یک روز پیش از فرا رسیدن تاریخ اعزامش به خدمت سربازی و در آخرین مسابقه برای تراکتور پیش از اعزام، به شکلی عجیب مصدوم شد که این مصدومیت نیاز به یک بررسی ویژه دارد.
کد خبر: ۱۴۰۰۱۴۴
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1719 بازدید
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۱۹

مصدومیت عجیب بیرانوند؛ فرار از سربازی به هر قیمتی/ از دایی و طارمی تا سون

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، دیدار تراکتور و صنعت نفت که پنجشنبه ۳۰ بهمن‌ماه برگزار شد، با یک اتفاق عجیب همراه بود. اتفاقی که البته شاید در فوتبال چندان عجیب به نظر نرسد، چراکه مصدومیت هم جزئی از ورزش و به ویژه فوتبال است، اما عجیب بودن آن مربوط به بازیکن می‌شود که شکل و زمان مصدومیتش همه چیز را ابهام برانگیز می‌کند؛ علیرضا بیرانوند که یک روز پیش از تاریخ اعزامش به خدمت سربازی، عضله پایش را می‌گیرد و او را با برانکارد از زمین خارج می‌کنند تا این پیام ارسال شود که او مصدوم است.

دروازه‌بان تراکتور در دقیقه ۴ مسابقه، پس از زدن یک یک ضربه عادی به توپ با پای راست، دچار گرفتگی عضله در پای چپ شد، روی زمین افتاد و ۴ دقیقه بعد با برانکارد از زمین خارج شد تا جای خود را به پارسا جعفری بدهد. نکته جالب اما جای دیگری بود؛ پیش از اینکه تیم پزشکی وارد زمین شود، شجاع خلیل‌زاده بالای سر بیرانوند رفت و دستور تعویض او را داد. کنار هم قرار دادن این تصاویر و شکل مصدومیت بیرانوند و حتی حالت صورتش که ذره‌ای درد کشیدن را نشان نمی‌داد، این ذهنیت را ایجاد می‌کند که مصدومیت او هم یک روز پیش از فرارسیدن تاریخ اعزامش به خدمت سربازی، در ادامه تلاش‌ها برای نرفتن به سربازی است.

این موضوع کاملاً مشخص است که فرآیند پزشکی هر انسانی در هر نقطه‌ای از دنیا، باید یک فرآیند امن و محافظت شده باشد و کسی نباید به اطلاعات پزشکی بیمار دست پیدا کند. با این حال بیرانوند در فضای حاکم، بیمار محسوب نمی‌شود که انتشار بخشی از اطلاعات پزشکی‌اش ضربه‌ای به او وارد کند؛ به ویژه اینکه او بازیکنی ملی است که با سرمایه مردم ایران فوتبال بازی می‌کند و صدها میلیارد از حضور در فوتبال درآمد دارد. اتفاقات اخیر و تلاش‌های بی وقفه برای به تعویق انداختن و حتی نرفتن به سربازی هم یک بی اعتمادی عمومی ایجاد کرده و اتفاقاً شفاف نبودن این مسئله، ضربه بزرگ‌تری به یک جامعه بزرگ وارد می‌کند.

مصدومیت عجیب بیرانوند؛ فرار از سربازی به هر قیمتی/ از دایی و طارمی تا سون

بعید است که حتی علیرضا بیرانوند مشکلی با منتشر شدن فرآیند پزشکی‌اش در مسیر رفتن به سربازی داشته باشد؛ چراکه اولین فردی که درباره بررسی پزشکی و شرایط روانی بیرانوند برای معافیت احتمالی از خدمت سربازی صحبت کرد، از اطرافیان خود او بود که مطرح کردن چنین موضوعی پیش از بررسی، نشان می‌دهد که آنها به دنبال هیچ محافظتی نبوده و نیستند. حالا اما این مردم هستند که انتظار دارند فرآیند پزشکی علیرضا بیرانوند شفاف باشد و مشخص شود که او در آستانه اعزام به خدمت سربازی آیا واقعاً آسیب دیده است یا نه؟

طبیعی است که اعتماد به تمام دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی وجود دارد؛ از جمله پزشکان نظام وظیفه که سابقه نشان داده به طور دقیق شرایط هر فرد مشمول خدمت سربازی را بررسی می‌کنند. با این حال شاید این بار مردم انتظار دیگری داشته باشند و آن هم این است که در یک فرآیند شفاف، پزشکی مورد اعتماد و آزاد، خارج از ساختار نظام وظیفه شرایط علیرضا بیرانوند را بررسی کند تا مشخص شود که چه مشکلی برای او به وجود آمد که در بازی با صنعت نفت به یک باره پای خود را گرفت و از زمین خارج شد.

نکته تلخ ماجرا اینجاست که بیرانوند سابقه خوبی از خود به جا نگذاشته؛ زمانی که او در پرسپولیس هم بود، گفته می‌شد که برای حل اختلاف مالی‌اش با باشگاه دست خود را گچ گرفت و مدتی هم از ترکیب بیرون رفت؛ بیرانوند پس از اضافه شدن متمم به قرارداد با پرسپولیس، گچ دستش را باز کرد و وارد ترکیب این تیم شد. حالا هم در شرایطی که صحبت از اعزامش به خدمت سربازی بود، او به صورت ناگهانی از ناحیه عضله پای چپ دچار مصدومیت شده و حتی به سختی روی دست دو نفر از اعضای کادر تیم، به رختکن رفته است.

مصدومیت عجیب بیرانوند؛ فرار از سربازی به هر قیمتی/ از دایی و طارمی تا سون

این همه تلاش نسل فعلی تیم ملی برای نرفتن به خدمت سربازی به واقع ستودنی است؛ شاید اگر این همه تلاش و ممارست آنها برای نرفتن به خدمت سربازی در راستای موفقیت تیم ملی به کار گرفته می‌شد، اکنون ایران یک قهرمانی در جام ملت‌های آسیا به دست می‌آورد و تمام این بازیکنان هم به صورت رسمی و با قانون سرباز قهرمان از خدمت معاف می‌شدند. با این حال بیرانوند به یک شکل سعی کرده راهی خدمت سربازی نشود، علیرضا جهانبخش اخیراً گفته بود که تا دو سال دیگر قصد سرباز شدن ندارد و نفراتی چون سردار آزمون و... هم همین مسیر را دنبال می‌کنند. اینکه آنها درباره تاریخ اعزام‌شان به خدمت سربازی هم خودشان تصمیم می‌گیرند، جالب توجه است؛ همینکه جهانبخش می‌گوید تا دو سال دیگر قصد سرباز شدن ندارد یا بیرانوند با هزار ترفند تاریخ اعزامش را از شهریورماه به آبان‌ماه موکل کرد که در فصل نقل و انتقالات مجبور نباشد راهی یک تیم نظامی مانند فجرسپاسی یا ملوان شود که خدایی نکرده سختی بکشد.

وقتی این نمونه‌ها را به نمونه‌های دیگری در ایران و حتی خارج از ایران مقایسه می‌کنیم جالب توجه است؛ بازیکنی مانند علی دایی راهی خدمت سربازی شده، آن هم به صورت عادی نه به عنوان بازیکن سرباز یا در همین نسل، بازیکنی مانند مهدی طارمی پیش از مطرح شدنش در فوتبال راهی خدمت سربازی شد و در نیروی دریایی سپاه خدمت کرد. بازیکنی هم مانند سون هیونگ مین، ستاره بی چون و چرای فوتبال کره جنوبی، با وجود استفاده از قانون سرباز قهرمان، مانند سایر مردم کره جنوبی برای دوره آموزشی لباس نظامی به تن کرد و راهی خدمت سربازی شد. حالا چه می‌شود که در ایران فوتبالیست‌هایی فعالیت می‌کنند که حتی حاضر نیستند یک سربازی بی دردسر را با فوتبال بازی کردن در تیم‌های نظامی پشت سر بگذارند؟

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برچسب ها
علیرضا بیرانوند تراکتور سربازی فجرسپاسی تیم ملی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
3
17
پاسخ
تا وقتی که می خواست بره نیروی زمینی هیچ مشکلی نداشت ولی از وقتی که مشخص شد باید بره فجر سپاسی پاش دچار مشکل شد دقیقا مثل گچ گرفتن دستش
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
کاش فوتبال حرفه ای ایران تعطیل و بودجه آن صرف ورزش همگانی برای استفاده عامه مردم می شد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
منفورتر از بیراوند و خلیل زاده و عزیزی تو فوتبال نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
3
25
پاسخ
خجال هم نمیکشه. جوونها ی مردم دارن جونشون برای حفظ امنیت امثال این آقا میدن. حیف اسم لر که روی تو بذارن. لر در تاریخ ایران شجاعه و حافظ وطن. نه مثل تو ترسو
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
چی می گوی تو قضاوت نکن رفت شیراز شنیدی ..!
امید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
16
5
پاسخ
اگر جزو تیم پرسپولیس بود همین حرف را میزدید؟
پاسخ ها
ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
پرسپولیسی بودکه سربازی نمیرفت برگه معافیت یا تایید را میدادند که برود خوش باشد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
جوان های مردم برای وطنشون دارن جون می دن ولی شما هنوز گرفتار پرسپولیس و استقلال هستید. تو همین فضا این افراد مثل بیرانوند با خیال راحت برای خودشون رانت درست می کنند. برای یک بار هم که شده از ساختن چندقطبی بیاین بیرون
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
15
3
پاسخ
بیشتر از 15 ساله اخبار سایتتونو پیگیرم متنفرم از اینهمه اخبار مغرضانه ای که علیه ترکها و تیم محبوب تراکتور میذارین و اینو بفهمین مردم شعور دارن از صد منبع دیگه پی به درستی و نادرستی اخبار میبرن ، با این اغراض فقط خودتونو بی اعتبار میکنین ما هیچ نیازی به امثال شما نداریم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
چه ربطی به تراکتور داره در مورد بیرانوند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
بیراموند ترک نیست
حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
9
3
پاسخ
و این حجم از حمله به این مرد پر افتخار فوتبال بخاطر حضور در تیم است که گردن به پس پس و اس اس بیت المال خور خم نکرده ف مطمین باشین یسرانوند اگه تو پس پس میموند یا حتی میرفت اس اس ، هر روز ازش تعریف و تمجید میکردن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
میشه یکی از افتخارات ایشون رو بگین
تراختورچی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
8
0
پاسخ
تهمت رو مثل آب خوردن می زنید چون در پیروزی بازی نکرد اومد تراکتور اونوقت دلتون پر از خونه
یداله پورمحمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
7
1
پاسخ
چرانمیزارین بخش خصوصی کارخودش رابکنه تراکتورمحبوب تورکاوپرطرفدارترین تیم آسیاست بااینکا هاوگزارشهای مغرضانه چیزی ازش کم نمیشه که هیچ ...طرفدارانش بیشتر هم میشن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
واقعا بعد از منچستر اولین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
0
0
پاسخ
این فرقش با جوانهای مردم چی
عباس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
0
0
پاسخ
چرازود بحث را با اعلام قومیتی خراب میکنید وصورت مسآله را پاک. بحث غیرته برای کشور. ورزشکار باید غیرت داشته باشه هیچ فرقی هم نمیکنه در کدام تیم باشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
0
0
پاسخ
این آقا ازهمه امتیازها مانند معافیت تحصیلی امتیاز ازدواج ووداستن فرزند واین اواخر بهانه داشتن بیماری اعصاب باوجود حضور درزمین بازی ود در تیم ملی وتیم باشگاهی تنها برای فرار از خدمت آنهم تنها برای ۶ماه خدمت بی دردسر آیا ارزشش را داشت آنوقت بچه های ما باید۲۴ماه خدمت دورازخانه داشته باشند
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