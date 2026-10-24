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گودرزی در گفت‌و‌گو با تابناک:

مجلس فردا ترکیبی برگزار می‌شود / حضور بخشی از نمایندگان به‌صورت وبیناری

عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، از برگزاری ترکیبی جلسه علنی فردا، یکشنبه ۳ آبان، خبر داد.
کد خبر: ۱۴۰۰۱۴۱
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مجلس فردا ترکیبی برگزار می‌شود / حضور بخشی از نمایندگان به‌صورت وبیناری

عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تانباک، اعلام کرد: جلسه علنی فردا به‌ صورت ترکیبی برگزار می‌شود؛ به این ترتیب که از هر کمیسیون تعدادی از نمایندگان در محل دائمی صحن مجلس حضور خواهند یافت و سایر نمایندگان به‌ صورت وبیناری و از خارج از پردیس مجلس شورای اسلامی در جلسه شرکت می‌کنند.

به گفته سخنگوی هیئت‌ رئیسه مجلس، این تصمیم در پی مصوبه هیئت‌ رئیسه و مبتنی بر تصویب‌نامه اخیر شورای عالی امنیت ملی کشور اتخاذ شده است.

وی همچنین تأکید کرد که علاوه بر برگزاری جلسات به‌ صورت ترکیبی، جلسات مجازی دیگری در حوزه‌های تقنین و نظارت نیز مانند گذشته برگزار خواهد شد.

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برچسب ها
عباس گودرزی صحن علنی مجلس جلسه وبیناری مجلس شورای اسلامی شورای عالی امنیت ملی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
0
0
پاسخ
امکان نداره ، نه اینترنت داریم و نه کاربرها کار بلدند ، تازه اگر بلد هم باشند عادت ندارند بنشینند گوش دهند ، همه شون باهم راه میرند و بلند بلند راجع به هر موضوعی که دوست دارند حرف میزنند
خلاصه کلام خیلی دیدنیه
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