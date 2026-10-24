عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، از برگزاری ترکیبی جلسه علنی فردا، یکشنبه ۳ آبان، خبر داد.

عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تانباک، اعلام کرد: جلسه علنی فردا به‌ صورت ترکیبی برگزار می‌شود؛ به این ترتیب که از هر کمیسیون تعدادی از نمایندگان در محل دائمی صحن مجلس حضور خواهند یافت و سایر نمایندگان به‌ صورت وبیناری و از خارج از پردیس مجلس شورای اسلامی در جلسه شرکت می‌کنند.

به گفته سخنگوی هیئت‌ رئیسه مجلس، این تصمیم در پی مصوبه هیئت‌ رئیسه و مبتنی بر تصویب‌نامه اخیر شورای عالی امنیت ملی کشور اتخاذ شده است.

وی همچنین تأکید کرد که علاوه بر برگزاری جلسات به‌ صورت ترکیبی، جلسات مجازی دیگری در حوزه‌های تقنین و نظارت نیز مانند گذشته برگزار خواهد شد.