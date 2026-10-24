شرایط استفاده از تلفن همراه و تبلت در مدارس اعلام شد





به گزارش تابناک؛ معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اعلام کرد: استفاده آموزشی از وسایل و تجهیزات الکترونیکی در کلاس درس، برای تکمیل و تقویت فرآیند آموزش و یادگیری با تأیید شورای مدرسه، بلامانع است.



تصمیم‌گیری درباره آوردن تلفن همراه به مدرسه و نحوه استفاده آموزشی از تجهیزات الکترونیکی بر عهده شورای مدرسه است.



استفاده از رسانه های اجتماعی، عکسبرداری، فیلمبرداری و ضبط صدا در محیط مدرسه جز با کسب اجازه از مدیر مدرسه ممنوع است.



استفاده از تلفن همراه در کلاس درس برای فعالیت های آموزشی خاص و همسو با برنامه درسی با نظر معلم مربوط، برای زمان مشخص و محدود مجاز است.



🔹 نصب و بهره برداری از دوربین در محیط های عمومی مثل حیاط، کارگاه، آزمایشگاه، راهروها و ... با حفظ حریم کارکنان مدرسه و دانش آموزان، برای ارتقای امنیت آنان و نگهداشت بهینه فضا و تجهیزات مدرسه، بلامانع است.