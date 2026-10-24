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شرایط استفاده از تلفن همراه و تبلت در مدارس اعلام شد

استفاده از موبایل در مدارس با تأیید شورای مدرسه مجاز است، اما استفاده از آن در کلاس به نظر معلم و زمان مشخص محدود می‌شود.
کد خبر: ۱۴۰۰۱۳۵
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موبایل



به گزارش تابناک؛ معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اعلام کرد: استفاده آموزشی از وسایل و تجهیزات الکترونیکی در کلاس درس، برای تکمیل و تقویت فرآیند آموزش و یادگیری با تأیید شورای مدرسه، بلامانع است.

 تصمیم‌گیری درباره آوردن تلفن همراه به مدرسه و نحوه استفاده آموزشی از تجهیزات الکترونیکی بر عهده شورای مدرسه است.

 استفاده از رسانه های اجتماعی، عکسبرداری، فیلمبرداری و ضبط صدا در محیط مدرسه جز با کسب اجازه از مدیر مدرسه ممنوع است.

 استفاده از تلفن همراه در کلاس درس برای فعالیت های آموزشی خاص و همسو با برنامه درسی با نظر معلم مربوط، برای زمان مشخص و محدود مجاز است.

🔹 نصب و بهره برداری از دوربین در محیط های عمومی مثل حیاط، کارگاه، آزمایشگاه، راهروها و ... با حفظ حریم کارکنان مدرسه و دانش آموزان، برای ارتقای امنیت آنان و نگهداشت بهینه فضا و تجهیزات مدرسه، بلامانع است.

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آموزش و پرورش تجهیزات الکترونیکی تلفن همراه تبلت
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