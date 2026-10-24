قیمت دلار امروز شنبه ۲ آبان؛ عقب نشینی دلار از کانال ۲۷۰ هزار تومانی

قیمت دلار امروز شنبه ۲ آبان ۱۴۰۵ به محدوده ۲۶۸ هزار تومان کاهش یافته است. در این گزارش، آخرین تغییرات قیمت انواع دلار در بازار آزاد و مرکز مبادله را تحلیل کرده‌ایم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بازار ارز نخستین روز کاری هفته را با عقب‌نشینی دسته‌جمعی قیمت‌ها آغاز کرده است. به گونه ای که بررسی میدانی معاملات نشان می‌دهد که اسکناس آمریکایی پس از پشت سر گذاشتن روزهای پرنوسان، با افتی بیش از دو هزار تومان روبه‌رو شده و در معاملات تهران تا سطح ۲۶۸ هزار و ۱۰۰ تومان کاهش یافته است؛ روندی نزولی که سایر ارزهای پرطرفدار را هم با خود همراه کرد.

افت هم‌زمان ارزهای شاخص در بازار آزاد

این عقب‌نشینی تنها به دلار محدود نماند؛ به‌طوری‌که قیمت هر یورو نیز با کاهش حدود سه هزار تومانی به کانال ۳۰۲ هزار تومان رسید. درهم امارات نیز با کاهش در نرخ ۷۳ هزار تومان معامله می شود. در میان سایر ارزها، هر پوند انگلیس در سطح ۳۵۴ هزار تومان قیمت گذاری شده است، دلار کانادا به رقم ۱۹۱ هزار تومان تنزل یافته و لیر ترکیه نیز رقم ۵ هزار و ۳۸۰ تومان را ثبت کرده است.

استمرار تزریق ارز سهمیه‌ای؛ کنترل هیجانات تقاضا

کارشناسان معتقدند این جو کاهشی تا حدی ناشی از تداوم سیاست‌های کنترلی بازارساز است. امروز نیز همانند روزهای گذشته، فرایند عرضه دلار با کارت ملی تا سقف ۱۰ هزار دلار و با نرخی نزدیک به حاشیه بازار آزاد در شعب منتخب بانکی ادامه یافت. این اقدام با هدف پاسخ‌گویی به تقاضای واقعی مصرف‌کنندگان و تخلیه بار روانی و سفته‌بازانه در بازار غیررسمی انجام می‌گیرد.

رشد تدریجی حواله‌ها در مرکز مبادله؛ تلاش برای همگرایی نرخ‌ها

در نقطه مقابل بازار آزاد، تابلوی «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» رفتار متفاوتی را ثبت کرد. در بخش حواله‌های تجاری، بازارساز با هدف نزدیک‌تر کردن نرخ‌های رسمی به بازار آزاد و کاهش رانت، قیمت‌ها را با شیبی آرام و افزایشی هدایت کرد:

حواله دلار آمریکا: نرخ خرید با ۵۴۸ تومان رشد به ۱۸۳ هزار و ۲۷۱ تومان و نرخ فروش با افزایش ۵۵۴ تومانی به ۱۸۴ هزار و ۹۳۶ تومان رسید.

حواله یورو: نرخ خرید به ۲۰۵ هزار و ۲۶۶ تومان و نرخ فروش به ۲۰۷ هزار و ۱۳۰ تومان افزایش یافت (رشد روزانه بالغ بر ۲۵۰ تومان).