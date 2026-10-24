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کارنامه نهایی کنکور ارشد دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شد

داوطلبان دانشگاه آزاد می‌توانند با مراجعه به سایت سنجش دانشگاه آزاد ، برای دریافت کارنامه خود اقدام کنند.
کد خبر: ۱۴۰۰۱۲۴
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565 بازدید
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۲
دانشگاه آزاد



به گزارش تابناک؛ کارنامه نهایی کنکور ارشد دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شد. داوطلبان می‌توانند با مراجعه به سایت سنجش دانشگاه آزاد ، برای دریافت کارنامه خود اقدام کنند.


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دانشگاه آزاد کارنامه کنکور ارشد دانشگاه آزاد اسلامی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
1
0
پاسخ
حالا داوطلب‌ها با استرس وارد سایت می‌شن، با استرس کارنامه رو باز می‌کنن و با استرس می‌فهمن که استرسشون تازه شروع شده!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
الان سالهاست که حتی دانشگاههای دولتی هم همه قبول میشن، دانشگاه آزاد که جای خود داره.بنابراین قبولی در آزمون و گرفتن مدرک تنها چیزی که نداره استرس هست.
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