داوطلبان دانشگاه آزاد می‌توانند با مراجعه به سایت سنجش دانشگاه آزاد ، برای دریافت کارنامه خود اقدام کنند.





به گزارش تابناک؛ کارنامه نهایی کنکور ارشد دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شد. داوطلبان می‌توانند با مراجعه به سایت سنجش دانشگاه آزاد ، برای دریافت کارنامه خود اقدام کنند.





