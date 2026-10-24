کارنامه نهایی کنکور ارشد دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شد
داوطلبان دانشگاه آزاد میتوانند با مراجعه به سایت سنجش دانشگاه آزاد ، برای دریافت کارنامه خود اقدام کنند.
کد خبر: ۱۴۰۰۱۲۴| |
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به گزارش تابناک؛ کارنامه نهایی کنکور ارشد دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شد. داوطلبان میتوانند با مراجعه به سایت سنجش دانشگاه آزاد ، برای دریافت کارنامه خود اقدام کنند.
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غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
حالا داوطلبها با استرس وارد سایت میشن، با استرس کارنامه رو باز میکنن و با استرس میفهمن که استرسشون تازه شروع شده!
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲