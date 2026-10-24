مادر گلشیفته فراهانی مشتری روغن زیتون نوه ابراهیم گلستان بود!

مادر گلشیفته فراهانی برای خرید روغن زیتون زنگ زد، اما احتمالاً انتظار نداشت آن‌طرف خط با نوه ابراهیم گلستان و برادر مانی حقیقی هم‌صحبت شود.

به گزارش تابناک؛ محمود حقیقی، برادر مانی حقیقی و نوه ابراهیم گلستان، در یک برنامه گفت‌وگومحور با نقل خاطره‌ای خنده‌دار از تماس تلفنی فهیمه رحیمی‌نیا (مادر گلشیفته و شقایق فراهانی) برای خرید روغن زیتون و معرفی جالب پیشینه خانوادگی خود، فضایی پر از شوخی و خنده ایجاد کرد.

مجری ابتدا به ماجرای خرید روغن زیتون توسط خانواده فراهانی اشاره می‌کند و از جذابیت این خاطره می‌گوید. محمود حقیقی در ادامه توضیح می‌دهد که ماجرا از یک تماس تلفنی آغاز شد؛ خانمی به عنوان مشتری برای اعلام انتقاد یا پیگیری سفارش روغن زیتون تماس گرفت و ضمن تعریف از کیفیت روغن‌ها بیان کرد: «شاید براتون جالب باشه بدونید، من مامان گلشیفته و شقایق فراهانی‌ام!»

حقیقی در واکنش به این ادعا و با لحنی جدی و طنزآمیز به او پاسخ می‌دهد: «چه جالب! منم پسر نعمت حقیقی، برادر مانی حقیقی و نوه ابراهیم گلستانم!»

او با خنده ادامه می‌دهد که طرف مقابل ابتدا باور نمی‌کرد و متعجب پرسید این چه حرفی است، اما او با جدیت تأکید کرده که اگر شما از نام فرزندانتان استفاده می‌کنید، اجازه بدهید من هم هویت خانوادگی‌ام را بگویم، چون واقعیت دارد!

وی در نهایت با شوخی اضافه می‌کند که البته این موضوعات ربطی به کیفیت روغن زیتون نداشت، اما این مکالمه به یکی از شیرین‌ترین و خنده‌دارترین خاطرات او تبدیل شد.