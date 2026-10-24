En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
شیفر

مادر گلشیفته فراهانی مشتری روغن زیتون نوه ابراهیم گلستان بود!

مادر گلشیفته فراهانی برای خرید روغن زیتون زنگ زد، اما احتمالاً انتظار نداشت آن‌طرف خط با نوه ابراهیم گلستان و برادر مانی حقیقی هم‌صحبت شود.
کد خبر: ۱۴۰۰۱۱۸
| |
2589 بازدید
|
۱۱
گلشیفته فراهانی

به گزارش تابناک؛ محمود حقیقی، برادر مانی حقیقی و نوه ابراهیم گلستان، در یک برنامه گفت‌وگومحور با نقل خاطره‌ای خنده‌دار از تماس تلفنی فهیمه رحیمی‌نیا (مادر گلشیفته و شقایق فراهانی) برای خرید روغن زیتون و معرفی جالب پیشینه خانوادگی خود، فضایی پر از شوخی و خنده ایجاد کرد.

مجری ابتدا به ماجرای خرید روغن زیتون توسط خانواده فراهانی اشاره می‌کند و از جذابیت این خاطره می‌گوید. محمود حقیقی در ادامه توضیح می‌دهد که ماجرا از یک تماس تلفنی آغاز شد؛ خانمی به عنوان مشتری برای اعلام انتقاد یا پیگیری سفارش روغن زیتون تماس گرفت و ضمن تعریف از کیفیت روغن‌ها بیان کرد: «شاید براتون جالب باشه بدونید، من مامان گلشیفته  و شقایق فراهانی‌ام!»

حقیقی در واکنش به این ادعا و با لحنی جدی و طنزآمیز به او پاسخ می‌دهد: «چه جالب! منم پسر نعمت حقیقی، برادر مانی حقیقی و نوه ابراهیم گلستانم!»

او با خنده ادامه می‌دهد که طرف مقابل ابتدا باور نمی‌کرد و متعجب پرسید این چه حرفی است، اما او با جدیت تأکید کرده که اگر شما از نام فرزندانتان استفاده می‌کنید، اجازه بدهید من هم هویت خانوادگی‌ام را بگویم، چون واقعیت دارد!

وی در نهایت با شوخی اضافه می‌کند که البته این موضوعات ربطی به کیفیت روغن زیتون نداشت، اما این مکالمه به یکی از شیرین‌ترین و خنده‌دارترین خاطرات او تبدیل شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
گلشیفته فراهانی ابراهیم گلستان روغن زیتون
از گزینه خودخوانده تا ۴ کاندیدای وزارت نفت/ پزشکیان چه‌کسی را جایگزین پاک‌نژاد می‌کند؟
فروش 6.7 میلیون پوندی کاخ ابراهیم گلستان فیلمساز ایرانی!
فاطمیه؛ دو روایت، یک داغ کهن / چرا شیعیان دو بار برای حضرت زهرا(س) عزادار می‌شوند؟
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پس از معتمدآریا نوبت بازگشت فریبرز عرب نیا است؛ گلشیفته هم می‌آید؟
موج گمانه‌زنی‌ها درباره بازگشت گلشیفته به ایران
بازخوانی تاریخ/ نوه‌ احمدشاه قاجار، پدر سینمای جشنواره‌ای ایران!
فروش 6.7 میلیون پوندی کاخ ابراهیم گلستان فیلمساز ایرانی!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
1
1
پاسخ
چه عکس قشنگی گذاشتید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
1
1
پاسخ
من گلشیفته فراهانی را دوست دارم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
1
0
پاسخ
جالب بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
0
0
پاسخ
تبليغ روغن زيتون محمد حقيقي بود ديگه!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
0
1
پاسخ
گل شیفته خائن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
0
0
پاسخ
ظاهراً تو ایران حتی برای خرید روغن زیتون هم باید شجره‌نامه رو کُنار فاکتور تحویل بدی؛ یکی می‌گه مامان گلشیفته‌ام، اون یکی می‌گه نوه ابراهیم گلستانم! فقط مونده بود فروشنده بگه: «ببخشید، روغن زیتون می‌خواید یا جلسه معارفه خاندان‌های اصیل»
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
0
0
پاسخ
طی یک ربع ساعت هزار بازدید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
0
2
پاسخ
اقتصاد وفقر نابودمان کرده شما فکر مادر گل شیفته هستی روغن زیتون خریده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
0
0
پاسخ
بگو چرا بورس منفی شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
0
2
پاسخ
واقعا خبر مهمی بود. یه مملکت رو از ناآگاهی نجات دادی
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۲۱۴ نظر)
درخواست اعدام پسر پزشکیان در حرم امام رضا!  (۱۲۴ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۱۱۸ نظر)
شکایت از نماینده جنجالی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رسید / درباره ادعای «قیمت داشتن خیلی‌ها» باید مستندات ارائه کند  (۱۰۶ نظر)
پشت پرده صحبت‌های سعید جلیلی درباره شهادت رهبر انقلاب / روایت‌های ناقص سایه نشین از علت وقوع جنگ  (۱۰۶ نظر)
بنزین ارزان راه مقابله با قاچاق را بسته است / تجربه کرمان منجر به کاهش مصرف یک میلیون لیتری بنزین شد  (۷۹ نظر)
مکالمه جالب زن بی‌حجاب و با حجاب در کنار روحانی  (۷۶ نظر)
آمریکا در حال آماده‌سازی برای حمله سنگین سه‌روزه به ایران است/ از «مادر بمبها» استفاده می‌شود/ ترامپ تمدن ۵ هزار ساله ایران را فراموش نکند  (۶۹ نظر)
شعار «آستارا و حیران» همان حرف موساد بود؛ نژادمان ایرانی است/ دستگاه‌های امنیتی به ماجرای دیدار ملوان - تراکتور ورود کنند  (۶۷ نظر)
افشای محتوای پیام عاصم منیر به ایران؛ ایران و آمریکا طرح را پذیرفتند  (۶۴ نظر)
اعلامیه درگذشت رتبه ۱۴۰۰ کنکور امسال  (۵۹ نظر)
دشمن اقتصاد ایران خودمان هستیم / ۵۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی احمدی‌نژاد کجا رفت؟ / استیضاح میدری را به شرایط خاص گره نزنیم  (۵۷ نظر)
باید مراقب باشیم روابطمان با کشور‌های عربی بدتر نشود/ ورود مصر به جنگ با انصارالله یمن را نباید جدی تلقی کرد  (۵۵ نظر)
عجب روزگاری؛ متخصص باید به مدعیان انقلابی‌گری پاسخ بدهد / بازخواست یک عمر مجاهدت!  (۴۷ نظر)
قتل‌عام خانوادگی در شهرک غرب  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005sEY
tabnak.ir/005sEY