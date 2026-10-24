مدیرعامل بانک توسعه تعاون با تأکید بر نقش شبکه بانکی در مقابله با فشار‌های اقتصادی گفت: مسئولیت بانک‌ها به عملیات متعارف بانکی محدود نیست و باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی، انسانی و مالی، به استمرار تولید، حفظ اشتغال و پایداری معیشت مردم کمک کنند.

به گزارش تابناک، امیرهوشنگ عصارزاده در جلسه شورای معاونین بانک، پشتیبانی از بخش‌های مولد اقتصاد را از اولویت‌های شبکه بانکی دانست و اظهار کرد: در شرایط جنگ اقتصادی باید دانش، تجربه و ابتکار خود را برای کاهش فشار بر اقتصاد کشور به کار بگیریم؛ زیرا غفلت از تحولات و تأخیر در تصمیم‌گیری می‌تواند فرصت‌های حمایت از تولید و مردم را از بین ببرد.

وی با اشاره به پیوند مستقیم تولید و معیشت افزود: حمایت از استمرار فعالیت یک بنگاه، تنها کمک به یک واحد اقتصادی نیست، بلکه پشتیبانی از اشتغال، درآمد خانوار‌ها و تأمین نیاز‌های جامعه است. بانک توسعه تعاون نیز باید متناسب با مأموریت‌ها و ظرفیت‌های خود، برای جلوگیری از تعدیل نیروی کار و تداوم فعالیت واحد‌های تولیدی تلاش کند.

تصمیم‌گیری به‌موقع و مدیریت ریسک؛ ضرورت شرایط کنونی

عصارزاده با تأکید بر اینکه شرایط متغیر اقتصادی را نمی‌توان صرفاً با الگو‌های گذشته مدیریت کرد، گفت: افزایش قدرت پیش‌بینی، سرعت تصمیم‌گیری و توان سازگاری با تحولات ضروری است. نباید اقدامات لازم را به تغییر شرایط بیرونی گره بزنیم؛ وظیفه ما اقدام مؤثر در چارچوب اختیارات و امکانات موجود است.

وی شناخت به‌موقع مسائل و تشخیص اولویت‌ها را از الزامات مدیریت دانست و افزود: پیش از تبدیل‌شدن مسائل به اختلال جدی، باید برای مواجهه با آنها برنامه‌ریزی کنیم. این آمادگی در مدیریت منابع و مصارف، پشتیبانی از مشتریان و استمرار خدمات بانکی اهمیت ویژه‌ای دارد.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون، ارتقای کیفیت گزارش‌های تخصصی و نظارتی را از ظرفیت‌های ارزشمند بانک برشمرد و تأکید کرد: تحلیل گزارش‌ها باید به تصمیم و اقدام منجر شود و در پیش‌بینی نیاز‌ها و انتخاب راهکار‌های مناسب به مدیران کمک کند.

هدایت منابع به تولید و توسعه روش‌های نوین تأمین مالی

عصارزاده با اشاره به تأثیر تورم بر رفتار صاحبان منابع گفت: نظام بانکی باید با طراحی راهکار‌های مناسب، منابع را به فعالیت‌های مولد پیوند دهد. تجهیز منابع نباید صرفاً به رقابت بر سر نرخ محدود شود؛ بلکه توسعه روابط با مشتریان، ارائه ابزار‌های متناسب با نیاز آنان و محاسبه دقیق هزینه تأمین منابع نیز ضروری است.

وی عبور از اتکای صرف به روش‌های سنتی را مورد تأکید قرار داد و افزود: ابزار‌های تعهدی، ظرفیت‌های بازار سرمایه و شیوه‌های نوین تأمین مالی می‌تواند امکان بیشتری برای پاسخ‌گویی به نیاز بنگاه‌ها فراهم کنند. طراحی درست این ابزار‌ها می‌تواند حمایت از تولید و منافع بانک را هم‌زمان محقق سازد.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون، رعایت مقررات را مبنای فعالیت همه واحد‌ها دانست و گفت: راهکار‌ها باید ضمن حل مسائل بانک و مشتریان، قانونی و پایدار باشند.

تحول در برنامه‌ریزی باید به تحقق اهداف منجر شود

عصارزاده با اشاره به رشد و بلوغ نظام برنامه‌ریزی بانک اظهار کرد: اقدامات کنونی در امتداد تلاش‌های گذشته، ویژگی‌های تحولی دارد؛ بااین‌حال، مطلوب‌بودن برنامه تنها بخشی از موضوع است و باید میزان اجرا و تحقق اهداف آن نیز ارزیابی شود.

وی افزود: تحول باید از شناسایی و تعریف درست اهداف آغاز شود و با بسیج ظرفیت‌های تخصصی و اجرایی، پیوند میان هدف‌گذاری، اقدام و نتیجه تقویت شود.