فاجعه در کنیا؛ سرنوشت افراد زیر آوار نامعلوم است

ریزش یک ساختمان در حال ساخت در نایروبی، پایتخت کنیا، عملیات امداد و نجات را آغاز کرد؛ مقام‌های محلی از ادامه بررسی ابعاد حادثه خبر داده‌اند.

به گزارش تابناک؛ یک ساختمان در حال ساخت در منطقه ایستلی نایروبی، پایتخت کنیا، بعدازظهر جمعه فرو ریخت و شماری از کارگران ساختمانی و شهروندان احتمالا زیر آوار گرفتار شدند. عملیات جست‌وجو و نجات در محل حادثه ادامه دارد و گزارش‌های اولیه از نجات دست‌کم یک نفر حکایت دارد.

این ساختمان روز جمعه ۲۳ اکتبر، حدود ساعت یک بعدازظهر به وقت محلی، در منطقه پرتراکم ایستلی فرو ریخت. این منطقه یکی از محدوده‌های تجاری و مسکونی شلوغ نایروبی است و احتمال گرفتار شدن کارگران و رهگذران در زیر آوار نگرانی‌هایی را درباره شمار قربانیان احتمالی ایجاد کرده است.

عیسی محمد، رئیس پلیس نایروبی، درباره ابعاد ساختمان و وضعیت امدادرسانی گفت: «این ساختمان حدود ۱۰ طبقه داشت، اما منتظر اطلاعات بیشتر هستیم؛ در حالی که نیروهای امدادی برای نجات جان افراد با شتاب به محل می‌رسند.»

به گفته مقام‌های محلی، نیروهای پلیس و امدادگران برای جست‌وجوی افراد احتمالی گرفتار در زیر آوار به محل اعزام شده‌اند. گزارش‌های رسانه‌های محلی از نجات دست‌کم یک نفر حکایت دارد، اما شمار دقیق افراد گرفتار و تلفات احتمالی هنوز مشخص نشده است.

در پی این حادثه، نیروهای امدادی از مردم خواسته‌اند از محل ریزش فاصله بگیرند تا عملیات جست‌وجو و نجات با سرعت و ایمنی بیشتری انجام شود.

علت فروریختن ساختمان نیز هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده است. این حادثه بار دیگر نگرانی‌ها درباره ایمنی ساخت‌وساز و نظارت بر ساختمان‌های مرتفع در نایروبی را افزایش داده است؛ شهری که در سال‌های اخیر با گسترش ساخت‌وسازهای چندطبقه روبه‌رو بوده است.



منبع: فرارو