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کد خبر: ۱۴۰۰۰۶۷
بازدید: ۹۴۴

عکس: عزاداری فاطمی در جوار مزار رهبر شهید انقلاب

امشب، زائران مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی گرد هم آمدند و با برپایی عزای فاطمیه، در سوگ شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها به سوگواری پرداختند؛ محفلی آمیخته با اشک و ماتم که زائران در جوار مزار نورانی «آقای شهید ایران»، ارادت و دلدادگی خود را به خاندان اهل‌بیت علیهم‌السلام ابراز کردند.

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برچسب‌ها:
حال‌وهوای زائران در رواق دارالذکر رواق دارالذکر عکس‌ عکس خبری حرم رضوی‌ مزار آقای شهید ایران مشهد
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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