عکس: عزاداری فاطمی در جوار مزار رهبر شهید انقلاب

امشب، زائران مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی گرد هم آمدند و با برپایی عزای فاطمیه، در سوگ شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها به سوگواری پرداختند؛ محفلی آمیخته با اشک و ماتم که زائران در جوار مزار نورانی «آقای شهید ایران»، ارادت و دلدادگی خود را به خاندان اهل‌بیت علیهم‌السلام ابراز کردند.