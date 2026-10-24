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انتقاد تند سوپر استار سینمای هند از پاپاراتزی‌ها

سلمان خان، ستاره سرشناس بالیوود، بار دیگر به عکاسان پاپاراتزی هشدار داد که هنگام تصویربرداری از بازیگران، به ویژه زنان، حریم شخصی و شأن آنها را رعایت کنند. این بازیگر در نشست خبری جوایز سینمایی آیفا در بمبئی، موضوع ثبت تصاویر از زاویه های نامناسب را مطرح کرد و از عکاسان خواست به خواسته هنرمندانی که با چنین تصاویری مخالف هستند، احترام بگذارند.
کد خبر: ۱۴۰۰۰۵۵
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سلمان خان

به گزارش تابناک، سلمان خان روز پنجشنبه ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶ در نشست خبری جوایز بین المللی آکادمی فیلم هند یا آیفا، بار دیگر به شیوه کار برخی عکاسان اعتراض کرد. او هنگام مواجهه با دوربین ها به آنها یادآوری کرد که هشدارهای قبلی خود را فراموش نکنند و دست کم احترام هنرمندان را نگه دارند.

این واکنش ادامه موضع گیری قبلی او در برنامه تلویزیونی بیگ باس ۲۰ است؛ جایی که سلمان خان از ثبت تصاویر نامناسب از بازیگران زن انتقاد کرده بود. او تاکید داشت که همه هنرمندان با چنین شیوه ای از عکاسی موافق نیستند و نباید رضایت چند نفر را به همه تعمیم داد.

شهرت به معنای چشم پوشی از حریم خصوصی نیست

حاشیه های مربوط به پاپاراتزی ها سال هاست بخشی از زندگی سلبریتی های جهان شده است. حضور در مراسم عمومی و قرار گرفتن مقابل دوربین ها، بخشی از فعالیت حرفه ای بسیاری از بازیگران است؛ اما این موضوع لزوما به معنای رضایت آنها برای ثبت هر نوع تصویر یا انتشار هر محتوایی نیست.

مرز میان پوشش خبری و نقض حریم خصوصی، به ویژه زمانی که تصاویر با هدف جلب توجه یا ایجاد جنجال منتشر می شوند، به یکی از بحث های مهم رسانه های سرگرمی تبدیل شده است. منتقدان رفتارهای تهاجمی پاپاراتزی ها می گویند رقابت برای گرفتن تصویری متفاوت و پربازدید، گاهی احترام به سوژه را تحت تاثیر قرار می دهد.

اقتصاد توجه و فشار روانی شهرت

از منظر روانشناسی اجتماعی، زندگی در معرض نگاه دائمی دیگران می تواند فشار روانی قابل توجهی ایجاد کند. فرد مشهور نه تنها برای عملکرد حرفه ای خود، بلکه برای ظاهر، پوشش، روابط شخصی و حتی تغییرات طبیعی چهره اش نیز پیوسته قضاوت می شود.

البته نمی توان بدون بررسی شرایط هر فرد، درباره پیامدهای روانی مشخص این فشارها حکم قطعی داد. با این حال، توجه مداوم رسانه ها می تواند مسئله کنترل تصویر عمومی و حفظ مرزهای شخصی را برای چهره های شناخته شده دشوارتر کند.

اعتراض سلمان خان بار دیگر این پرسش را مطرح می کند که آیا شهرت باید به معنای پذیرش هر نوع رفتار رسانه ای باشد؟ پاسخ به این پرسش، تنها به خواسته سلبریتی ها محدود نمی شود؛ بلکه به مسئولیت عکاسان، رسانه ها و مخاطبانی نیز مربوط است که با بازنشر تصاویر، به شکل گیری بازار توجه کمک می کنند.

منبع: رکنا

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برچسب ها
هند بالیوود سینمای هند سلمان خان بازیگر هندی پاپاراتزی ها بازیگران حریم خصوصی سلبریتی ها
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