En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
شیفر

افزایش قربانیان حمله به یک کلیسا در اردن + جزئیات

سخنگوی دولت اردن اعلام کرد که در حمله به محوطه یک کلیسا در استان الکرک ۶ نفر کشته و دست‌کم ۲۸ تن زخمی شدند.
کد خبر: ۱۴۰۰۰۱۸
| |
268 بازدید
اردن

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، سخنگوی دولت اردن اعلام کرد که آمار قربانیان تیراندازی در محوطه کلیسایی در استان الکرک در جنوب این کشور، ۶ کشته و ۲۸ زخمی است.

رسانه های رسمی اردن اعلام کردند عاملان حمله به کلیسای الکرک به مدت پنج دقیقه پیوسته تیراندازی و سپس فرار کردند.

اردن حمله مسلحانه

یک منبع رسمی اردنی هم تأکید کرد که عاملان اقدام تروریستی در شهر الکرک دارای گرایش تکفیری هستند.

بر اساس گزارش رسانه ها، کانال‌های نزدیک به داعش هم تصاویر حمله به کلیسای الکرک اردن را منتشر کردند.

این تحولات در حالی است که بیمارستان الکرک از شهروندان درخواست اهدای خون کرده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اردن کلیسا حمله مسلحانه تیراندازی کشته و زخمی حمله تروریستی
عمده مجازات‌ها در جمهوری اسلامی را به عزرائیل واگذار کرده‌ایم! / «عشق‌ دوربین‌ها» مراسم تشییع رهبر شهید را خراب کردند
بیهقی؛ مورخی که «داد تاریخ را به تمام داد»
جدایی امانپور و CNN پس از ۴۳ سال/ کهنه خبرنگار ایرانی- آمریکایی چه خواهد کرد؟
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حداقل ۶ کشته در تیراندازی کلیسای هامبورگ آلمان
تیراندازی در کلیسایی در کلرادو با یک کشته و دو مجروح
حمله مسلحانه به کلیسای اردن با ده‌ها کشته و زخمی
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۲۱۴ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۱۱۸ نظر)
پشت پرده صحبت‌های سعید جلیلی درباره شهادت رهبر انقلاب / روایت‌های ناقص سایه نشین از علت وقوع جنگ  (۱۰۶ نظر)
سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید  (۱۰۴ نظر)
مکالمه جالب زن بی‌حجاب و با حجاب در کنار روحانی  (۷۶ نظر)
آمریکا در حال آماده‌سازی برای حمله سنگین سه‌روزه به ایران است/ از «مادر بمبها» استفاده می‌شود/ ترامپ تمدن ۵ هزار ساله ایران را فراموش نکند  (۶۹ نظر)
شعار «آستارا و حیران» همان حرف موساد بود؛ نژادمان ایرانی است/ دستگاه‌های امنیتی به ماجرای دیدار ملوان - تراکتور ورود کنند  (۶۷ نظر)
افشای محتوای پیام عاصم منیر به ایران؛ ایران و آمریکا طرح را پذیرفتند  (۶۴ نظر)
اعلامیه درگذشت رتبه ۱۴۰۰ کنکور امسال  (۵۸ نظر)
دشمن اقتصاد ایران خودمان هستیم / ۵۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی احمدی‌نژاد کجا رفت؟ / استیضاح میدری را به شرایط خاص گره نزنیم  (۵۷ نظر)
شکایت از نماینده جنجالی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رسید / درباره ادعای «قیمت داشتن خیلی‌ها» باید مستندات ارائه کند  (۵۵ نظر)
ویدیوی جنجالی زن محجبه خطاب به لاله مرزبان  (۵۴ نظر)
عجب روزگاری؛ متخصص باید به مدعیان انقلابی‌گری پاسخ بدهد / بازخواست یک عمر مجاهدت!  (۴۷ نظر)
قتل‌عام خانوادگی در شهرک غرب  (۴۶ نظر)
طعنه سنگین تاجگردون به ثابتی: نرخ خودت چند است؟!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005sCw
tabnak.ir/005sCw