فرمانده نیروی زمینی ارتش با تأکید بر ضرورت حفظ آمادگی همه‌جانبه در شرایط حساس کنونی، گفت: تنها با تمرین مستمر، ارزیابی دقیق توان عملیاتی و هوشیاری همه‌جانبه می‌توان با تهدیدات ترکیبی دشمن مقابله کرد.

به گزارش تابناک، امیر سرتیپ علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش در بازدید سرزده از تیپ ۲۵۸ متحرک هجومی شهید پژوهنده این نیرو، با حضور در جمع فرماندهان، افسران و سربازان وظیفه، از بخش‌های مختلف این یگان بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت آمادگی عملیاتی، روند آموزش‌ها، تجهیزات، امکانات پشتیبانی و توان رزمی کارکنان قرار گرفت.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در این بازدید که با هدف ارزیابی میدانی ظرفیت‌های عملیاتی یگان، بررسی وضعیت آمادگی رزمی و دیدار چهره‌به‌چهره با کارکنان انجام شد، با تأکید بر ضرورت هوشیاری مستمر و آمادگی کامل در شرایط حساس منطقه‌ای گفت: در وضعیت جنگی، هرگونه غفلت و سهل‌انگاری می‌تواند هزینه‌های سنگینی به همراه داشته باشد؛ ازاین‌رو، حفظ آمادگی واقعی و مؤثر مستلزم تمرین مستمر، ارزیابی دقیق توان عملیاتی، هماهنگی میان یگان‌ها و شناسایی و رفع سریع کاستی‌هاست.

وی با اشاره به ماهیت تهدیدات ترکیبی و ناهمگون دشمن افزود: دشمن در کنار تهدیدات نظامی، به دنبال ایجاد تردید، تضعیف روحیه و برهم زدن انسجام نیرو‌های مسلح است. مقابله مؤثر با این تهدیدات، هوشیاری همه‌جانبه، آمادگی عملیاتی مستمر و برخورداری از توان پاسخ‌گویی سریع و مؤثر را می‌طلبد.

امیر جهانشاهی با تأکید بر ضرورت تقویت پشتیبانی لجستیکی، ارتقای کیفیت تجهیزات و شناسایی نقاط ضعف یگان‌ها تصریح کرد: فرماندهان در تمامی سطوح باید با برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مستمر و پیگیری مؤثر، زمینه ارتقای توان رزمی و حفظ آمادگی یگان‌های تحت امر خود را در بالاترین سطح حفظ کنند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش، توجه به باور‌های دینی، ارتقای بصیرت و افزایش آگاهی کارکنان را در کنار آموزش‌های تخصصی و رزمی ضروری دانست و افزود: برخورداری از نیروی انسانی توانمند، باانگیزه و برخوردار از آمادگی معنوی، نقش تعیین‌کننده‌ای در اجرای موفقیت‌آمیز مأموریت‌ها دارد.

وی در پایان این بازدید، ضمن قدردانی از تلاش‌های فرماندهان و کارکنان تیپ ۲۵۸، روحیه، انضباط و تلاش مستمر نیرو‌ها را از مؤلفه‌های مهم حفظ آمادگی عملیاتی دانست.

در ادامه این بازدید، امیر سرتیپ دوم موحد پاسالاری، فرمانده تیپ ۲۵۸ متحرک هجومی شهید پژوهنده، گزارشی از وضعیت آمادگی رزمی، برنامه‌های آموزشی، اقدامات عملیاتی و ظرفیت‌های پشتیبانی این یگان ارائه کرد.

وی با تأکید بر آمادگی کارکنان تیپ برای اجرای مأموریت‌های محوله در منطقه شرق کشور اظهار کرد: کارکنان تیپ ۲۵۸ با روحیه‌ای جهادی و انقلابی، خود را برای اجرای مأموریت‌های محوله و صیانت از امنیت و اقتدار کشور آماده نگه داشته‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی هدایتی، رئیس عقیدتی سیاسی تیپ ۲۵۸، نیز در حاشیه این بازدید، با اشاره به اهمیت ارتقای بصیرت و تقویت بنیه اعتقادی کارکنان اظهار داشت: مقابله با جنگ شناختی و تهدیدات فرهنگی، مستلزم افزایش آگاهی، تقویت قدرت تحلیل و برخورداری از بصیرت در برابر تحولات و توطئه‌های دشمنان است.

منبع: ایسنا