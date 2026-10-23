پس از انهدام سامانه‌های کمک‌ناوبری و هدف قرار گرفتن نفتکش‌های متخلف، تردد شناور‌های غیرمجاز در تنگه هرمز به‌طور کامل متوقف شد.

به گزارش تابناک؛ یک مقام آگاه نزدیک به نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: پس از انهدام سامانه‌های کمک‌ناوبری مورد استفاده شناور‌های متخلف، اصابت ۳ نفتکش در روز گذشته و انهدام یک نفتکش متخلف دیگر در شب گذشته، تردد شناور‌های متخلف به‌طور کامل متوقف شده است.

این مقام آگاه هشدار داد: درصورت ازسرگیری قاچاق نفت، برخورد با کشتی‌های متخلف و سامانه‌های فنی پشتیبان آنها با شدت بسیار بیشتری انجام خواهد شد.

وی همچنین تأکید کرد: مداخله مجدد هوایی ارتش آمریکا و حمایت از قاچاق نفت، با پاسخ مستقیم و قاطع‌تری مواجه خواهد شد و مسئولیت عواقب آن برعهدهٔ ارتش آمریکا خواهد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان