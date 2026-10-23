ابوترابی: وحدت ملی ستون فقرات توسعه و ثبات کشور است

به گزارش تابناک، حجت الاسلام سید محمد ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های این هفته نماز طی سخنانی اظهار داشت: حضرت زهرا (س) در بین بهترین زنان تاریخ بشر برترین مصداق است و اسلام در اندیشه ساخت چنین انسان‌هایی است.

وی افزود: کلمه طیبه که حضرت زهرا بارزترین مصداق آن است دارای سه ویژگی است. ما باید به سمت کلمه طبیه حرکت کنیم و تلاش کنیم محیط‌هایی که در آن حضور داریم ویژگی‌های کلمه طیبه را داشته باشند.

ابوترابی ادامه داد: نقطه مقابل شجره خبیثه، شجره طیبه است. انسان باید در حوزه اندیشه و فکر و عقل نظری به یک ثبات و پایداری برسد و این ثبات و پایداری ثمره علم و برهان قطعی و ایمان و معرفت راسخ است.

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: چنین انسانی دارای ثابت رفتار است و اگر قدرت بدست آورد یا قدرتی از دست دهد در رفتار او تغییری ایجاد نمی‌شود. تصمیمات چنین انسانی مبتنی بر اصول است و بی مباحثه و مشوریت دیگران تصمیم نمی‌گیرد.

وی اظهار داشت: در شخصیت حضرت زهرا (س) و خاندان او نگاه کنید که چگونه بنیان یک تفکر سعادت بخش را در دنیا گسترده‌اند و ما امروز در کنار این سفره قرار داریم. این فضایل اخلاقی بر ان اصول مستحکم اعتقادی بنا شده است.

ابوترابی تصریح کرد: این فضایل باید مدیریت خانه و جامعه ما در دست داشته باشد و جامعه‌ای که آراسته به این فضایل است این خانه خانه در تراز است. اینکه می‌بینیم پدران ما خانواده‌ای مستحکم و پایدار داشتند، به دلیل رعایت این اصول و ارزش‌ها در مبانی اعتقادی آنها بود. کدام فضیلت بالاتر از صداقت است که زن و شوهر بایکدیگر صادق و وفادار به یکدیگر باشند.

امام جمعه موقت تهران عنوان کرد: اسلان دغدغه بانوان و سلامت جامعه و خانواده را دارد و نمی‌خواهد اجازه دهد ایگران از این فضا سوء استفاده کنند. عمل و ما وشما تامین کننده حیات و خانه و جامعه است.

وی گفت: بالاترین مصداق خانه سعادتمند خانه حضرت زهرا (س) است که خداوند اجازه داده به سوی ملکوت پرواز کند. این شهدای عالی قدر که ایران را در این جایگاه از قدرت و عزت نشاندند، آراسته عمل صالح بودند و صدیقه کبری (س) مصداق عمل صالح است.

ابوترابی تصریح کرد: این تفکر قدرت اسلام است ولی معان رئیس جمهور آمریکا یا نمی‌فهمد یا نمی‌خواهد بفهمد. این تفکر است که ایران را به یک قدرت بی بدیل در منطقه تبدیل کرده است. این اندیشه برای پرواز بهتر از عالم دنیا بستر بهتر زیستن در این دنیا را فراهم کرده است. کسانی از این دنیا بهتر پرواز می‌کنند که در این دنیا بهترین زیست را داشته باشند.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به موفقیت کاروان ورزشی ایران در مسابقات آسیایی گفت: امروز ورزش قهرمانی یکی از مولفه‌های بنیادین قدرت نزم و سرمایه‌های ملت‌ها به شمار می‌رود. در عصری زندگی می‌کنیم که جوامع گوناگون برای تثبیت جایگاه تمدنی خویش محتاج اعتباری مضاعف در کمار اقتدار علمی، اقتصادی و علمی هستند. سرافزایش در میدان‌های ورزشی پیام صریحی از اراده پولادین یک ملت به جهان مخابره می‌کند. اینکه می‌بینید کشتی ایران در عرصه‌های مختلف در رقابت با قدرت‌های برتر با فاصله مقام نخست را کسب می‌کند در سایر میادین علمی افتخارات بزرگ برای ملت ایران ثبت می‌کنند، نشان دهنده قدرت جوانان ایران است.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در طول چند دهه گذشته به اتکا به ایمان و همت و استعداد سرشار جوانان برومند خود با ارتقا سطح مدیریت و گزینش مدیران متعد و متخصص موجب تحول شده است. این تحولی که در فدراسیون کشتی می‌بینیم باید در سایر حوزه‌ها هم ببنیم تا راه اقتدار در سایر حوزه‌ها هم هموار شود. این موفقیت‌ها باعث تقویت اعتماد به نفس ملی و تجلی اقتدار معنوی ایرانیان در سطوح مختلف بین المللی بوده است. مسئولان اگر می‌خواهند ورزش قهرمانی در جایگاه خودش قرار گیرد باید به ورزش عمومی اهتمام ورزند.

ابوترابی گفت: جامعه اسلامی در سایه ایمان و عمل صالح و خانواده در تراز و الهام گرفتن از حضرت صدیقه کبری (س)، الهام گرفتن از امیر المومنین (س) در مدیریت کلان سیاسی جامعه و ساخت جامعه در تراز به سعادت خواهد رسید.

امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: امروز جهان با تحولاتی ویژه‌ای بخصوص در منطقه غرب آسیا رو‌به‌رو شده است. در این بین انقلاب اسلامی و شکل گیری جمهوری اسلامی مهمترین رویداد چند دهه اخیر بوده است. این پدیده دینی و سیاسی در عصر و زمانی تولد یافت که غرب در دو جنگ جهانی اول و دوم به پیروزی رسیده بود ودر حال پیشروی و سیطره بر جهان اسلام بود. انقلاب اسلامی تار و پود این تفکر را در هم پیچید و با دعوت مردم به هویت دینی و ملی خویش و ایستادگی در برابر زیاده خواهی غرب مسیر وحدت ملی و انسجام اسلامی ایران را هموار ساخت.

وی ادامه داد: پایه و اساس قدرت ما در وحدت و انسجام ملی ما است و وحدت ملی یک ضرورت راهبردی برای دستیابی به ثبات و توسعه است. امام خمینی و رهبر شهید دو شخصیت پرورش یافته در مکتب اسلام ناب، با فهم درست از نظام سلطه و استکبار و اعتماد به خدای متعال در پرتو بازگشت به اصول ملی و اسلامی در راه پرافتخار وحدت ملت گام برداشتند و با پیروزی انقلاب اسلامی و وقوع جنگ تحمیلی هشت ساله وحدت ملی و انسجام اسلامی در نقش ستون فقرات نظام اسلامی نگهدارنده ثبات و امنیت و عامل محوری توسعه کشور بوده است و باید از این سرمایه گرانبها پاسداری کنیم.

ابوترابی اظهار داشت: وحدت و انسجام بی مثال ملت بزرگ ایران در این روز‌های سخت و پیروزی‌های نیرو‌های مسلح معادله قدرت را به نفع ایران و ملل مسلمان منطقه و محور مقاومت تغییر داده است و این وحدت سرمایه بزرگ ما است. هر قدم و قلمی که به این سرمایه آسیب بزند باید جلوگیری و پرهیز کرد. ملت ایران با وحدت، قدرت و امنیتی بهتر از دیروز در حال ساخت آینده است و باید از این سرمایه بزرگ پاسداری کنیم.

وی با اشاره به تحلیل رئیس شورای روابط خارجی آمریکا درباره جنگ ایران عنوان کرد: او تصریح می‌کند که آمریکا در این جنگ به هیچ یک از اهدافی که داشت دست نیافت و آمریکا در اندیشه کاهش قدرت ایران بود، اما راه را برای حضور موثر او در منطقه و جهان هموار کرد. وی می‌گوید که اگر هدف عملیات خشم حماسی جلوگیری از عمال قدرت ایران در خارج از مرز‌ها بوده باشد، باید گفت این عملیات احتمالا نتیجه معکوس به همراه داشته اشت. تهران از همان آغاز جنگ می‌دانست که از قدرت اتش مستقیم کافی برای شکست آمریکا برخوردار نیست، اما دریافت با استفاده از تعداد محدودی موشک، پهپاد و مین تنگه هرمز را به سلاحی اقتصادی و قدرتمند تبدیل کند.

امام جمعه موقت تهران افزود: انشاالله میدان و خیابان و همه مسئولان باید دست در دست هم این راه را تا تثبیت پیروزی‌های بدست آمده ادامه دهیم. تمام تلاش دشمن بر آن است تا با افزایش فشار اقتصادی؛ مشکلات اقتصادی ایران را گسترش دهد. در این حوزه مسئولان باید از تمام توان خود باید برای برون رفت از تنگنا‌ها استفاده کنند.

منبع: تسنیم