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آخرین وضعیت بازار رمزارز‌ها در جهان

هوش مصنوعی هم نتوانست ترمز رشد شبکه بیت‌کوین را بکشد!

با وجود اختصاص بخشی از تجهیزات شرکت‌های بزرگ استخراج بیت‌کوین به فعالیت‌های مرتبط با هوش مصنوعی، توان محاسباتی شبکه بیت‌کوین همچنان روندی افزایشی دارد؛ به‌طوری‌که پس از رشد ۵.۹۲ درصدی سختی استخراج در ۱۶ اکتبر، پیش‌بینی می‌شود این شاخص در تعدیل بعدی نیز ۵.۱۶ درصد افزایش یابد.
کد خبر: ۱۳۹۹۹۸۲
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بیت کویین

به گزارش تابناک، در حال حاضر، رقابت میان استخراج‌کنندگان تشدید شده است، هرچند برخی از شرکت‌های بزرگ این حوزه، بخشی از تجهیزات خود را به فعالیت‌های مرتبط با هوش مصنوعی اختصاص داده‌اند.

 

نرخ هش، معیاری برای سنجش مجموع توان محاسباتی اختصاص‌یافته به استخراج در شبکه بیت‌کوین است. افزایش این نرخ می‌تواند رقابت میان شرکت‌های استخراج‌کننده را تشدید کند.

 

سختی استخراج بیت‌کوین در ۱۶ اکتبر، ۵.۹۲ درصد افزایش یافت و شرکت «بلاکس‌بریج» (BlocksBridge) پیش‌بینی کرد، در تعدیل بعدی نیز ۵.۱۶ درصد دیگر افزایش یابد. اگر این پیش‌بینی محقق شود، سختی استخراج بیت‌کوین در دو مرحله متوالی تعدیل، در مجموع حدود ۱۱.۴ درصد افزایش خواهد یافت.

 

بر اساس گزارش بلومینگ‌بیت، این افزایش در حالی رخ داده است که برخی از شرکت‌های بزرگ استخراج بیت‌کوین بخشی از تجهیزات خود را به فعالیت‌های مرتبط با هوش مصنوعی اختصاص داده‌اند. با وجود تلاش این شرکت‌ها برای تنوع‌بخشی به فعالیت‌های خود، مجموع توان محاسباتی شبکه همچنان افزایش یافته است.

 

به‌روزرسانی قیمت رمزارز‌ها در روز جمعه

 

این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.

 

۱-بیت‌کوین

 

قیمت: ۸۱ هزار و ۷۶۴ دلار و ۹۴ سنت

 

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۸۲ درصد کاهش

 

تغییرات یک هفته اخیر: ۰.۳۴ درصد کاهش

 

۲- اتریوم

 

قیمت: ۲۴۰۳ دلار و ۴۴ سنت

 

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۰۶ درصد کاهش

 

تغییرات یک هفته اخیر: ۱.۶۸ درصد کاهش

 

۳- تتر

 

قیمت: ۰.۹۹۸۵ دلار

 

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۴ درصد کاهش

 

تغییرات یک هفته اخیر: ۰.۰۲ درصد کاهش

 

۴- بایننس کوین

 

قیمت: ۷۴۲ دلار و ۸۸ سنت

 

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۷۱ درصد افزایش

 

تغییرات یک هفته اخیر: ۱.۷۷ درصد افزایش

 

۵- ریپل

 

قیمت: یک دلار و ۳۲ سنت

 

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۱۱ درصد کاهش

 

تغییرات یک هفته اخیر: ۱.۱۴ درصد کاهش

 

۶- یواس‌دی‌کوین

 

قیمت: ۰.۹۹۹۸ دلار

 

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: صفر درصد کاهش

 

تغییرات یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد کاهش

 

۷- سولانا

 

قیمت: ۱۰۴ دلار و ۳۸ سنت

 

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۱۳ درصد کاهش

 

تغییرات یک هفته اخیر: ۱.۷۱ درصد کاهش

 

۸- ترون

 

قیمت: ۰.۳۲۹۴ دلار

 

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۲۵ درصد کاهش

 

تغییرات یک هفته اخیر: ۱.۲۴ درصد کاهش

 

۹- زی‌کش

 

قیمت: ۱۲۲۷ دلار و ۴۶ سنت

 

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۳.۰۱ درصد کاهش

 

تغییرات یک هفته اخیر: ۰.۲۱ درصد کاهش

 

۱۰- هایپرلیکویید

 

قیمت: ۷۸ دلار و ۳۰ سنت

 

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۵۵ درصد کاهش

 

تغییرات یک هفته اخیر: ۳.۴۹ درصد کاهش

 

 

منبع: ایسنا

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