با وجود اختصاص بخشی از تجهیزات شرکت‌های بزرگ استخراج بیت‌کوین به فعالیت‌های مرتبط با هوش مصنوعی، توان محاسباتی شبکه بیت‌کوین همچنان روندی افزایشی دارد؛ به‌طوری‌که پس از رشد ۵.۹۲ درصدی سختی استخراج در ۱۶ اکتبر، پیش‌بینی می‌شود این شاخص در تعدیل بعدی نیز ۵.۱۶ درصد افزایش یابد.

به گزارش تابناک، در حال حاضر، رقابت میان استخراج‌کنندگان تشدید شده است، هرچند برخی از شرکت‌های بزرگ این حوزه، بخشی از تجهیزات خود را به فعالیت‌های مرتبط با هوش مصنوعی اختصاص داده‌اند.

نرخ هش، معیاری برای سنجش مجموع توان محاسباتی اختصاص‌یافته به استخراج در شبکه بیت‌کوین است. افزایش این نرخ می‌تواند رقابت میان شرکت‌های استخراج‌کننده را تشدید کند.

سختی استخراج بیت‌کوین در ۱۶ اکتبر، ۵.۹۲ درصد افزایش یافت و شرکت «بلاکس‌بریج» (BlocksBridge) پیش‌بینی کرد، در تعدیل بعدی نیز ۵.۱۶ درصد دیگر افزایش یابد. اگر این پیش‌بینی محقق شود، سختی استخراج بیت‌کوین در دو مرحله متوالی تعدیل، در مجموع حدود ۱۱.۴ درصد افزایش خواهد یافت.

بر اساس گزارش بلومینگ‌بیت، این افزایش در حالی رخ داده است که برخی از شرکت‌های بزرگ استخراج بیت‌کوین بخشی از تجهیزات خود را به فعالیت‌های مرتبط با هوش مصنوعی اختصاص داده‌اند. با وجود تلاش این شرکت‌ها برای تنوع‌بخشی به فعالیت‌های خود، مجموع توان محاسباتی شبکه همچنان افزایش یافته است.

به‌روزرسانی قیمت رمزارز‌ها در روز جمعه

این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.

۱-بیت‌کوین

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منبع: ایسنا