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ترامپ خواستار برکناری ایلهان عمر شد

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با ادعای کلاهبرداری هویتی از سوی ایلهان عمر، نماینده دموکرات و مسلمان ایالت مینه‌سوتا، خواستار استعفای او شد.
کد خبر: ۱۳۹۹۹۶۹
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به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، خواستار استعفای ایلهان عمر، نماینده دموکرات کنگره شد و او را متهم کرد که هنگام ادای سوگند از نامی جعلی استفاده کرده است. اگرچه دفتر ایلهان عمر آن را رد کرده است.

 

به نوشته شبکه تی‌آرتی ترکیه، ترامپ در صفحه کاربری خود در تروث سوشال نوشت: «چون او برای ادای سوگند از یک نام جعلی استفاده کرد، به‌گمانم باید فورا از کنگره استعفا دهد.»

 

ترامپ مدعی شد نام واقعی این قانونگذار اهل مینه‌سوتا «ایلهان نور سعید علمی» است که نام خانوادگی‌اش با همسر سابقش، احمد نور سعید علمی، مشترک است.

 

او همچنین مدعی شد که عمر «علنا به کلاهبرداری اعتراف کرده» و از مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان کنگره خواست تایید کند که کرسی کنگره او خالی شده است.

 

این در حالی است که عمر هیچ‌گونه اعترافی نکرده و هیچ دادگاهی ثابت نکرده است که او از هویت جعلی استفاده کرده است.

 

رسانه ترکیه‌ای نوشت: اظهارات ترامپ پس از آن مطرح شد که وزارت دادگستری در ۲۱ اکتبر در پرونده‌ای دادگاهی مرتبط با بازرسی فدرال از خانه عمر در واشنگتن او را با نام ایلهان نور سعید علمی، معروف به ایلهان عبداللهی عمر معرفی کرد.

 

دادستان‌ها توضیح ندادند که چرا از این نام جایگزین استفاده کرده‌اند و این پرونده ثابت نکرد که عمر مرتکب کلاهبرداری شده است.

 

یکی از سخنگویان این نماینده کنگره به فاکس نیوز گفت: «این کاملا نادرست است. ایلهان عمر نام واقعی اوست.»

 

ماموران فدرال در ۱۲ اکتبر به عنوان بخشی از تحقیقات درباره اظهارات نادرست احتمالی در سوابق مهاجرت و شهروندی، خانه عمر را تفتیش کردند.

 

منبع: ایسنا

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ایلهان عمر نماینده کنگره آمریکا ترامپ  آمریکا کلاهبرداری هویتی
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