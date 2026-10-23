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بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا

والیبال نشسته ایران قهرمان بازی‌های پاراآسیایی شد

در پنجمین روز از بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران در فینال به مصاف قزاقستان رفت و با برتری ۳ بر صفر به مدال طلای بازی‌های پاراآسیایی دست یافت.
کد خبر: ۱۳۹۹۹۶۸
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والیبال

به گزارش تابناک؛ در پنجمین روز از بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران امروز جمعه یکم آبان در فینال به مصاف تیم قزاقستان رفت و این تیم را با نتیجه ۳ بر صفر شکست داد و برای پنجمین بار قهرمان پاراآسیایی شد.

 

در این دیدار مردان والیبال نشسته ایران در ست اول ۲۵ بر ۱۷، در ست دوم ۲۵ بر ۱۵ و در ست سوم ۲۵ بر ۱۷ پیروز شدند.

 

همچنین عراق با پیروزی بر چین به مدال برنز این بازی‌ها رسید.

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