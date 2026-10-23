آیین اختتامیه چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه شامگاه پنجشنبه با پیامی ویدئویی از سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، این جشنواره همچنین برگزیدگان را در بخش‌های مختلف معرفی کرد.

به گزارش تابناک؛ این آیین اختتامیه در برج میلاد تهران برگزار شد.

در این جشنواره بین‌المللی در بخش‌های مختلف افراد برگزیده معرفی شدند، همچنین آیین بزرگداشت جعفر صانعی‌مقدم مدیر و چهره پیشکسوت فرهنگی و هنری برگزار شد.

برای این بزرگداشت مهدی جعفری، وحید موساییان، ساعد نیک‌ذات، مهدی قربان‌پور، آرش رصافی، میترا مهتریان، مسعود امینی تیرانی روی صحنه آمدند و لوح تقدیر به جعفر صانعی‌مقدم تقدیم کردند. امیرشهاب رضویان کارگردان سینما هم با ارسال پیامی از جعفر صانعی‌مقدم برای سال‌ها فعالیتش در عرصه فیلم کوتاه تشکر کرد.

در همین ارتباط، هیات داوری جشنواره عکس تهران متشکل از مسعود اشتری، فاطمه بهبودی و ساعد نیک‌ذات بود.

بخش عکس:

جایزه سوم بخش تک عکس، شامل مدال برنزی به حسن پوراکبریان برای «کهکشان در حال صعود» اهدا شد.

مدال نقره‌ای و نشان دوم به صادق سوری برای «قایق و مدرسه» رسید.

همچنین جایزه اول و نشان طلا به علی پاک‌فطرت برای «پارک پرواز» تعلق گرفت.

دیپلم افتخار مجموعه عکس به امید محمدی برای «باغبانان خاموش زاگرس» رسید.

لوح نشان دار طلایی این بخش به محسن کابلی برای «هرگز تسلیم نشو» تعلق گرفت.

همچنین لوح نشان‌دار طلایی فاین آرت به حسن دهقان‌دوست رسید.

جایزه ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان اورژانس به سیدمحمدحسین حسینی برای «میان» تعلق گرفت.

برای اهدای این جایزه علی جعفریان مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جعفر میعادفر رییس سازمان اورژانس کشور روی صحنه آمدند.

لوح دیگر به امیرحسین مرزبان برای «آناتومی یک شب» تعلق گرفت.

بخش پیچینگ

جایزه بخش پیچینگ با حضور بهروز شعیبی، مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران به لینا وانک اهدا شد.

دیپلم افتخار دوم و ۷۰۰ دلار با عنوان قصه‌های مدرسه به حیدرخان از هند برای «وقتی که رودخانه کلمات را می‌بلعد» اهدا شد.

همچنین دیپلم افتخار اول و جایزه ۱۳۰۰ دلار به هرا خان میرزایی برای ستاره «دریایی» اهدا شد.

بخش مسابقه سینمای بین‌الملل

دیپلم افتخار بخش هوش مصنوعی به مهدی جعفری برای فیلم «بستنی شور» از ایران اهدا شد.

همچنین برگ زرین و مبلغ ۵۰۰ دلار به عنوان جایزه ویژه بخش هوش مصنوعی به دایو برای فیلم «بزن بریم بازی!» از چین تعلق گرفت.

بخش فیلم

برگ زرین و مبلغ ۱۰۰۰ دلار به عنوان بهترین فیلم پویانمایی به کیانا نقشینه برای فیلم «با نان‌ها و نوار‌ها در ماشی» از آلمان رسید.

همچنین برگ زرین و مبلغ ۱۰۰۰ دلار به عنوان بهترین فیلم تجربی به نیلز آتالا برای فیلم «مِری موندی» از شیلی اختصاص پیدا کرد.

دیپلم افتخار بهترین فیلم مستند به سیف‌الله صمدیان برای «آن روز و شب همان روز» اهدا شد.

همچنین برگ زرین و ۱۰۰۰ دلار به الهام احساس برای «فضانورد فراموش شده» از افغانستان رسید.

برگ زرین و مبلغ ۵۰۰ دلار به عنوان جایزه ویژه بخش افق­‌های نوظهور به هومن محمودی برای فیلم «بی در کجا» از ایران تعلق گرفت.

فیلم داستانی در بخش بین‌الملل

دیپلم افتخار بهترین فیلم داستانی در بخش بین‌الملل به الکساندرا سوکولوفسکایا برای کارگردانی فیلم «خورشید افتاد و غلتید» از روسیه رسید.

بلاد پولیتیک به عنوان فیلمبردار این فیلم جایزه را گرفت و گفت: کارگردان فیلم در روسیه است و من به عنوان فیلمبردار اینجا هستم. اول از همه میخواهم بگویم تا حالا در هیچ جشنواره‌ای این همه فیلم فوق‌العاده در چند روز ندیده بودم. با فیلمسازان با استعداد زیادی آشنا شدم که قطعا در آینده با آنها در ارتباط خواهم بود و همکاری خواهم کرد. همچنین از هیات انتخاب و هیات داوران تشکر می‌کنم شما سلیقه فوق‌العاده‌ای در سینما و انتخاب فیلم دارید.

وی ادامه داد: همچنین از شما ممنونم که در فیلمی از روسیه ویژگی‌های خاصی دیدید و این فرصت را دادید تا در کنار فیلم‌های فوق‌العاده دیگر حضور داشته باشد. در نهایت می‌خواهم از تمام عوامل فیلم و کارگردان از شما تشکر و قدردانی کنم. برای ما ارزش بسیار زیادی دارد. برای تمامی اعضای جشنواره و مخاطبان احترام زیادی قائلم و قدردان آنها هستم.

برگ زرین و مبلغ ۱۰۰۰ دلار به عنوان بهترین فیلم داستانی به میکل بیورن کِلرت برای فیلم «شاید در ماه مارس» از دانمارک اختصاص پیدا کرد.

اهدای جایزه ویژه دبیر

سپس بهروز شعیبی برای اهدای جایزه ویژه دبیر که بر بخش استعداد‌های نو متمرکز است روی صحنه آمد و لوح افتخار را به رضا راد برای کارگردانی «لش» و زینب شفیعی برای کارگردانی انیمیشن «حفره‌های سیاه» تقدیم کرد.

سپس با حضور بهروز و شعیبی و محمدباقر اعلمی رییس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران جایزه بهترین فیلم از نگاه ملی اهدا شد.

برگ زرین این بخش به امیرسجاد حسینی برای فیلم «میناب منفی بیست» رسید.

بخش اقتباس

لوح افتخار به عنوان حمایت از تولید فیلم اقتباسی به محمدمهدی فکریان برای فیلمنامه «سه جلدی» اختصاص پیدا کرد.

لوح افتخار به عنوان برگزیده سوم سامان حسین‌پور برای فیلم «غزال» تعلق گرفت.

لوح افتخار به عنوان برگزیده دوم به ضیاء حاتمی برای فیلم «فُگرات» رسید.

سپس برگ زرین به عنوان برگزیده اول به محمدسینا حیدری‌زاده برای فیلم «گربه در برف» تعلق گرفت.

بخش مسابقه سینمای ایران؛ بخش پویانمایی

دیپلم افتخار بهترین فیلم پویانمایی به صورت مشترک به رضا ارجنگی و فاطمه محمدعلی‌نژادی برای فیلم «قطار در اتاق» رسید.

همچنین برگ زرین بهترین فیلم پویانمایی به مالک اقبالی برای فیلم «مثل دوست، مثل گوزن» اهدا شد.

بخش فیلم تجربی

هیات داوران در بخش فیلم تجربی هیچ یک از آثار راه یافته به جشنواره را به عنوان نامزد معرفی نکردند.

برگ زرین بهترین کارگردان فیلم تجربی به وحید مباشری و اسماء درویش‌خوب برای فیلم «سه نقطه خون» تعلق گرفت.

بخش مستند

برگ زرین بهترین روایت و پژوهش در مستند به میلاد شاه­جانی برای فیلم «آواز شمشیر بر پشت سنگر‌های شیشه‌ای» اهدا شد.

دیپلم افتخار بهترین فیلم مستند به مطهره عدالت‌خواه برای فیلم «انتظار بیست و پنج ساله» رسید.

همچنین برگ زرین بهترین فیلم مستند به حبیب علوانی برای فیلم «احتضار» تعلق گرفت.

بخش مسابقه داستانی

دیپلم افتخار چهره برگزیده بهترین دستاورد هنری و فنی به پوریا اخوان برای طراحی صحنه فیلم «هِمو _ فیلیا» اختصاص پیدا کرد.

برگ زرین چهره برگزیده بهترین دستاورد هنری و فنی به نیما خدادی و رامین ابوالصدق برای صدای فیلم «آدم» اهدا شد.

بهترین بازیگران و برگ زرین‌ها

دیپلم افتخار بهترین بازیگر به نرگس هَزاره برای بازی در فیلم «بی در کجا» رسید.

برگ زرین بهترین بازیگر به علی باقری برای بازی در فیلم «قَسامه» تعلق گرفت.

برگ زرین بهترین تدوین به سیامک سلیمانی برای فیلم «آسیب‌دیدگی» اختصاص پیدا کرد.

دیپلم افتخار بهترین فیلم­برداری به محمدرضا شعبان‌پور برای فیلم «آدم» رسید.

برگ زرین بهترین فیلم­برداری به علی حسین­‌زاده برای فیلم‌های «مزامیر اندوه» و «آسیب دیدگی» اختصاص پیدا کرد.

برگ زرین بهترین فیلم‌نامه اقتباسی به کیارش صالحی برای فیلم «همو _ فیلیا» تعلق گرفت.

برگ زرین بهترین فیلم‌نامه به سیما رسولی و ابوالفضل عزیزی برای فیلم «آسیب‌دیدگی» اهدا شد.

جایزه ویژه هیات داوران به پناه الوانی برای فیلم «ژاپنی» رسید.

دیپلم افتخار بهترین کارگردان فیلم داستانی به رضا پُردل برای فیلم «اسکلت دوست‌داشتنی من» تعلق گرفت.

برگ زرین بهترین کارگردان فیلم داستانی به مرجان اشرفی­‌زاده برای «گوره» اختصاص پیدا کرد.

برگ زرین بهترین فیلم در بخش سینمای ایران به محسن خباز برای «گوره» رسید.

بهترین فیلم از نگاه تماشاگران

برگ زرین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران به ریحانه ربیعی و محمدرضا نوری برای تهیه‌کنندگی فیلم داستانی «آدم» رسید.

سپس با حضور داوران بخش بین‌الملل؛ رسول صدرعاملی، نقی نعمتی، خوزه لوییس مخیا رازو لینا وانک و توران هاسته جایزه بزرگ جشنواره در بخش بین‌الملل اهدا شد

خوزه لوئیس مخیارازو پیش از اهدای جایزه بیانیه هیات داوران را خواند.

رسول صدرعاملی هم گفت: امیدوارم قدر خودتان را بدانید که در این زمان سینما نجات‌دهنده است

در متن بیانیه هیات داوران آمده بود:

روابط خانوادگی و مرز‌های شکننده میان عشق شفقت و ایثار این فیلم با بهره‌گیری از بیانی هنری و نگاهی صادقانه و بی‌پروا ما را فرا می‌خواند تا از داوری فراتر و به آسیب‌پذیری نهفته در ژرفای روابط انسانی بنگریم اندوه با حساسیتی نزدیک و درونی را به تجربه بدل می‌کند و به یادمان می‌آورد که همدلی ملیت نمی‌شناسد شفقت مرز نمی‌شناسد و زبان سینما زبان مشترک همه ماست در همه جهان هیات داوران به پاس این جسارت هنری صداقت عاطفی و درک عمیق این اثر از وضعیت انسانی با افتخار جایزه بزرگ جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران را به فیلم مزامیر اندوه ساخته یوسف کارگر اهدا می‌کنیم.

جایزه بزرگ جشنواره و مبلغ ۳۰۰۰ دلار در بخش بهترین فیلم بین‌الملل به یوسف کارگر برای فیلم «مزامیر اندوه» از ایران اهدا شد

یوسف کارگر هم گفت: از هیات داوران ممنونم که به این نوع از سینمای کوتاه رسمیت دادند. برای من فیلمسازی تلاشی برای نزدیک شدن به آدمهاست بدون اینکه مورد قضاوت قرار بگیرند. در این مسیر مجید برزگر به عنوان تهیه کننده خیلی کمک کرد و بدون او، این فیلم ساخته نمی‌شد. این فیلم حاصل رنج و اندوه من ناشی از فقدان پدرم است دوست داشتم امشب اینجا باشد این جایزه را به مادرم و تمام پدران آسمانی تقدیم می‌کنم.

چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی به همت انجمن سینمای جوانان ایران و با حمایت سازمان سینمایی، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، موسسه تصویرشهر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان اورژانس کشور و بنیاد مستضعفان و بانک ملی از ۲۵ تا ۳۰ مهر در پردیس سینماگالری ملت برگزار شد.