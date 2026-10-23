قطع ۵۶ فرستنده و تخریب مراکز صداوسیما در حملات آمریکا

به گزارش تابناک؛ سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، در آیین اختتامیه همایش مدیران کل پدافند غیرعامل استان‌ها در یزد، با گرامیداشت یاد شهدای کشور به‌ویژه شهدای جنگ‌های اخیر، اظهار کرد: کشور همچنان در وضعیت جنگی قرار دارد و در چنین شرایطی، افزایش توجه و سرمایه‌گذاری در حوزه پدافند غیرعامل ضرورتی اساسی است.

وی با اشاره به لایه‌های مختلف پدافند غیرعامل گفت: تداوم ارائه خدمات به مردم و جلوگیری از بروز شرایط جنگ‌زده در سطح گسترده، حاصل اقداماتی است که بخش‌های مختلف کشور در حوزه پدافند انجام داده‌اند؛ اقداماتی که بخشی از آنها آشکار و بخشی دیگر به شکل غیرمحسوس صورت می‌گیرد.

جلالی با اشاره به تلاش شبانه‌روزی نیرو‌ها برای جبران خسارت‌های واردشده به برخی واحد‌های بزرگ تولیدی کشور افزود: کارکنان و کارگرانی که برای حفظ چرخه تولید و تداوم فعالیت‌های اقتصادی تلاش می‌کنند، نقشی هم‌سنگ رزمندگان میدان نبرد دارند و باید این تلاش‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

ضرورت تقویت پدافند غیرعامل بر پایه دانش و فناوری

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، حوزه علمی و فناورانه را یکی از عرصه‌های مهم درگیری‌های اخیر دانست و با اشاره به فعالیت دانشگاه پدافند غیرعامل و آموزش تخصصی در رشته‌های مرتبط اظهار کرد: مقابله با تهدید‌های جدید، نیازمند رویکردی علمی و هماهنگ با لایه‌های مختلف پدافند غیرعامل است.

وی با بیان اینکه مراکز علمی و دانشگاهی کشور‌های مختلف در حال مطالعه و ارزیابی جنگ اخیر ایران هستند، به بررسی‌های انجام‌شده درباره امنیت زنجیره تأمین کالا اشاره کرد و گفت: در یکی از این مطالعات، مرکز مطالعات اقتصادی آفریقا بر ضرورت بازنگری در زنجیره تأمین تأکید کرده است؛ چراکه بی‌توجهی به اعتماد و پایداری سامانه‌ها می‌تواند در شرایط حمله کشور‌های متخاصم، تأمین کالا را با اختلال روبه‌رو کند.

جلالی تأکید کرد: کشور نیز باید ابعاد مختلف جنگ اخیر را به‌صورت علمی و فنی بررسی کند و از تجربه‌های به‌دست‌آمده برای افزایش آمادگی در برابر تهدید‌های آینده بهره ببرد.

وی استفاده از هوش مصنوعی در عملیات نظامی را از دیگر موضوعات مهم این جنگ عنوان کرد و افزود: به‌کارگیری هوش مصنوعی در شناسایی، پردازش اطلاعات و تأیید حمله، بدون نظارت و تصمیم‌گیری انسانی، می‌تواند پیامد‌های جدی حقوقی و انسانی داشته باشد. از این رو، لازم است توان علمی و فنی کشور در حوزه مقابله با تهدید‌های ناشی از این فناوری توسعه یابد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور همچنین به آنچه استفاده از ماهواره‌های کوچک در مدار‌های پایین برای تأثیرگذاری بر هدایت تجهیزات نظامی توصیف کرد، اشاره داشت و بر ضرورت تجهیز ساختار‌های دفاعی کشور برای مقابله با این نوع تهدید‌ها تأکید کرد.

وی با بیان اینکه کشور‌های مختلف در حال بررسی راهکار‌های مقابله با خطرات نوظهور هستند، افزود: نمایشگاه یزد نیز فرصتی برای شناسایی ظرفیت‌های علمی و فناورانه در این زمینه فراهم می‌کند، اما پیشرفت در این مسیر مستلزم تلاش گسترده و مستمر علمی است.

جلالی با اشاره به رشد دانش کشور در حوزه پدافند غیرعامل طی ماه‌های جنگ اخیر گفت: میزان افزایش دانش و تجربه در این حوزه در چند ماه گذشته، از دستاورد‌های بیش از ۱۰ سال پیش از آن فراتر رفته است.

مردم‌محوری؛ یکی از محور‌های جدید پدافند غیرعامل

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، حضور مردم در حمایت از کشور را از ابعاد برجسته جنگ اخیر برشمرد و اظهار کرد: مشارکت مردمی در خیابان‌ها و عرصه‌های اجتماعی، موضوعی بود که در الگو‌های رایج جهانی پدافند غیرعامل و حتی در محاسبات داخلی، به این شکل مورد توجه قرار نگرفته بود.

وی افزود: تجربه اخیر ضرورت توجه به مفهوم «دفاع غیرنظامیان از نظام» و بازنگری در الگو‌های مردم‌محور پدافند غیرعامل را آشکار کرده است؛ رویکردی که باید در کنار حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و استمرار خدمات عمومی دنبال شود.

جلالی با اشاره به اهدافی که به گفته وی رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر علیه ایران دنبال می‌کرد، گفت: دشمن تصور داشت با تأثیرگذاری بر رفتار جامعه و ایجاد ناآرامی داخلی می‌تواند امنیت کشور را مختل کند و به اهداف خود برسد.

وی ادامه داد: از این رو، برنامه‌ریزی در حوزه پدافند غیرعامل نباید تنها به حفاظت از زیرساخت‌های فیزیکی محدود بماند، بلکه باید آمادگی اجتماعی و نقش مردم در حفظ ثبات و امنیت کشور نیز مورد توجه قرار گیرد.

تداوم ارتباط رسانه‌ای کشور در شرایط بحرانی

جلالی با اشاره به آغاز عملیات رسانه‌ای دشمن پیش از شروع درگیری‌های نظامی اظهار کرد: هدف این اقدامات، آسیب‌زدن به رسانه ملی و استفاده از رسانه‌های مستقر در خارج از کشور برای تحریک مردم علیه نظام بود.

وی افزود: سازمان پدافند غیرعامل با بررسی تجربه‌های گذشته در حملات به کشور‌های دیگر، علاوه بر اقدامات حفاظتی برای زیرساخت‌های رسانه ملی، در مدت ۱۰ روز بستر تلوبیون را برای استفاده به‌عنوان جایگزین تلویزیون در شرایط بحرانی آماده کرد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور ادامه داد: با وجود قطع ۵۶ فرستنده قدرتمند و تخریب مراکز صداوسیما در چند استان، ارتباط رسانه‌ای کشور، بدون وقفه ادامه یافت و اقداماتی برای تسهیل ارتباط مردم و مسئولان و کمک به مدیریت شرایط انجام شد.

وی این اقدامات را عامل ناکامی عملیات رسانه‌ای دشمن از نگاه سازمان پدافند غیرعامل دانست و بر اهمیت حفظ ارتباطات عمومی در زمان بحران تأکید کرد.

جلالی در پایان با اشاره به آنچه پیروزی ایران در جنگ با آمریکا و رژیم صهیونیستی خواند، گفت: دشمن تلاش می‌کند در روایت‌های رسانه‌ای خود، نتیجه جنگ را به سود خویش نشان دهد؛ از این رو، باید از بازتاب ناخواسته روایت‌های دشمن در فضای داخلی پرهیز کرد و در برابر جنگ روایت‌ها هوشیار بود.

منبع تسنیم