۱۶ کشته و ۶۵ مجروح؛ تلفات اولیه زلزله ۷ ریشتری چین

به گزارش تابناک؛ رئیس‌جمهور و دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، در این دستور ویژه تأکید کرد که باید تمام تلاش‌ها برای به حداقل رساندن تلفات به کار گرفته شود.

زمین‌لرزه ساعت ۱۰:۳۳ شب پنجشنبه (دیشب) شهرستان «باقن» در منطقه تبت را لرزاند. به گفته مقامات محلی، این حادثه تاکنون ۱۶ کشته و ۶۵ مجروح بر جای گذاشته است.

شی با اشاره به اینکه منطقه آسیب‌دیده در ارتفاع بالا و دارای دمای پایین است، بر ضرورت پایش دقیق فعالیت‌های لرزه‌ای و شرایط جوی برای پیشگیری از وقوع بلایای ثانویه تأکید کرد.

رئیس‌جمهور چین افزود که باید اقداماتی برای اسکان مناسب ساکنان آسیب‌دیده، تعمیر هرچه سریع‌تر زیرساخت‌های خسارت‌دیده و حفاظت از جان و اموال مردم صورت گیرد.

وقوع زلزله‌های مرگبار در تبت مسبوق به سابقه است و ژانویه ۲۰۲۵ در نتیجه یک زمین‌لرزه در این منطقه ۱۲۶ نفر جان باختند.

نخست‌وزیر چین لی چیانگ هم درباره زلزله بیانیه داد. این عضو کمیته دائمی دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست، خواستار انجام اقدامات قاطع در زمینه پیشگیری از بلایا شد.

منبع: ایسنا