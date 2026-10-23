En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
شیفر

۱۶ کشته و ۶۵ مجروح؛ تلفات اولیه زلزله ۷ ریشتری چین

پس از وقوع زمین‌لرزه شامگاه پنجشنبه ۷ ریشتری در منطقه شی‌زانگ (تبت) چین، شی جین‌پینگ دستور داد که عملیات امداد با تمام قوا انجام شود
کد خبر: ۱۳۹۹۹۶۰
| |
460 بازدید
زلزله

به گزارش تابناک؛ رئیس‌جمهور و دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، در این دستور ویژه تأکید کرد که باید تمام تلاش‌ها برای به حداقل رساندن تلفات به کار گرفته شود.

زمین‌لرزه ساعت ۱۰:۳۳ شب پنجشنبه (دیشب) شهرستان «باقن» در منطقه تبت را لرزاند. به گفته مقامات محلی، این حادثه تاکنون ۱۶ کشته و ۶۵ مجروح بر جای گذاشته است.

شی با اشاره به اینکه منطقه آسیب‌دیده در ارتفاع بالا و دارای دمای پایین است، بر ضرورت پایش دقیق فعالیت‌های لرزه‌ای و شرایط جوی برای پیشگیری از وقوع بلایای ثانویه تأکید کرد.

رئیس‌جمهور چین افزود که باید اقداماتی برای اسکان مناسب ساکنان آسیب‌دیده، تعمیر هرچه سریع‌تر زیرساخت‌های خسارت‌دیده و حفاظت از جان و اموال مردم صورت گیرد.

وقوع زلزله‌های مرگبار در تبت مسبوق به سابقه است و ژانویه ۲۰۲۵ در نتیجه یک زمین‌لرزه در این منطقه ۱۲۶ نفر جان باختند.

نخست‌وزیر چین لی چیانگ هم درباره زلزله بیانیه داد. این عضو کمیته دائمی دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست، خواستار انجام اقدامات قاطع در زمینه پیشگیری از بلایا شد.

 

منبع: ایسنا

اشتراک گذاری
برچسب ها
زلزله‌ چین تلفات
جدایی امانپور و CNN پس از ۴۳ سال/ کهنه خبرنگار ایرانی- آمریکایی چه خواهد کرد؟
بازخوانی تاریخ؛ «اعتراف‌نامه‌ را با خودکار خودم می‌نویسم!»؛ آخرین جمله یک ابرجاسوس!
پاسخ محکم ایران به تهدیدات آمریکا از طریق عاصم منیر / با خروج مواد غنی‌شده از کشور موافقت نمی‌کنیم
هتل آزادی
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۲۱۴ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۱۱۸ نظر)
پشت پرده صحبت‌های سعید جلیلی درباره شهادت رهبر انقلاب / روایت‌های ناقص سایه نشین از علت وقوع جنگ  (۱۰۶ نظر)
سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید  (۱۰۴ نظر)
مکالمه جالب زن بی‌حجاب و با حجاب در کنار روحانی  (۷۶ نظر)
آمریکا در حال آماده‌سازی برای حمله سنگین سه‌روزه به ایران است/ از «مادر بمبها» استفاده می‌شود/ ترامپ تمدن ۵ هزار ساله ایران را فراموش نکند  (۶۹ نظر)
شعار «آستارا و حیران» همان حرف موساد بود؛ نژادمان ایرانی است/ دستگاه‌های امنیتی به ماجرای دیدار ملوان - تراکتور ورود کنند  (۶۷ نظر)
افشای محتوای پیام عاصم منیر به ایران؛ ایران و آمریکا طرح را پذیرفتند  (۶۴ نظر)
اعلامیه درگذشت رتبه ۱۴۰۰ کنکور امسال  (۵۸ نظر)
دشمن اقتصاد ایران خودمان هستیم / ۵۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی احمدی‌نژاد کجا رفت؟ / استیضاح میدری را به شرایط خاص گره نزنیم  (۵۷ نظر)
شکایت از نماینده جنجالی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رسید / درباره ادعای «قیمت داشتن خیلی‌ها» باید مستندات ارائه کند  (۵۵ نظر)
ویدیوی جنجالی زن محجبه خطاب به لاله مرزبان  (۵۴ نظر)
عجب روزگاری؛ متخصص باید به مدعیان انقلابی‌گری پاسخ بدهد / بازخواست یک عمر مجاهدت!  (۴۷ نظر)
قتل‌عام خانوادگی در شهرک غرب  (۴۶ نظر)
طعنه سنگین تاجگردون به ثابتی: نرخ خودت چند است؟!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005sC0
tabnak.ir/005sC0