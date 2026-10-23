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بارش باران در جاده‌های شمالی کشور

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، از تردد روان در محور‌های مواصلاتی کشور، به‌ویژه جاده‌های شمالی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۹۹۵۹
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جاده

به گزارش تابناک؛ سرهنگ ناصر قلی‌نیا اعلام کرد: در حال حاضر، تردد در محور‌های مواصلاتی کشور روان است و جاده‌های شمالی از جمله هراز، چالوس، فیروزکوه و آزادراه قزوین ـ رشت نیز ترافیک روانی دارند.

 

بنا بر اعلام پلیس، وی افزود: در برخی از محور‌های استان‌های اردبیل، گیلان و مازندران بارش باران گزارش شده است و سایر محور‌های مواصلاتی کشور از جوی آرام برخوردارند.

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