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واکنش عراقچی به تناقضات مکرون درمورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران

وزیر امور خارجه به تناقضات امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه درخصوص فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران پاسخ داد.
کد خبر: ۱۳۹۹۹۵۶
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عراقچی

به گزارش تابناک؛ سید عباس عراقچی پنجشنبه شب ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در شبکه ایکس و در واکنش به تناقضات امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: درست پیش از آنکه رئیس‌جمهور آمریکا در سال ۲۰۱۸ از توافق هسته‌ای ایران خارج شود، آقای مکرون در برابر کنگره آمریکا تأکید کرد که «فرانسه از برجام خارج نخواهد شد، زیرا ما آن را امضا کرده‌ایم.»

 

وی افزود: امروز، او مدعی است که همواره با «هرگونه فعالیت هسته‌ای» در ایران مخالف بوده است.

 

عراقچی تاکید کرد: در روایت خود پابرجا باشید آقای رئیس‌جمهور!

 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

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