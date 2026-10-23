۵۰ لیتر بنزین نرخ سوم به کارت سوخت ۵ استان اضافه شد

در پی نارضایتی مردم از تشکیل صف‌های طولانی و کمبود کارت‌های اضطراری در جایگاه‌های سوخت، ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم (۱۰ هزار تومان) به کارت‌های سوخت شخصی خودرو‌ها در پنج استان کشور اضافه شد.

به گزارش تابناک؛ ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم (۱۰ هزار تومان) به کارت‌های سوخت شخصی خودرو‌ها در استان‌های خراسان رضوی، کردستان، اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی اضافه شد.

با اجرای این طرح، کارت‌های سوخت اضطراری از جایگاه‌های این استان‌ها جمع‌آوری خواهند شد و رانندگان می‌توانند بنزین موردنیاز خود را با استفاده از کارت سوخت شخصی دریافت کنند.

در روز‌های اخیر، تشکیل صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت و شنیدن مکرر عبارت «کارت سوخت نداریم» از سوی برخی جایگاه‌داران، نارضایتی‌هایی را در میان مردم ایجاد کرده بود که برای مدیریت این وضعیت و کاهش نارضایتی‌ها، طرح افزایش سهمیه قابل‌استفاده در کارت‌های سوخت شخصی در دستور کار قرار گرفت.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه در این‌باره گفته که برای مدیریت این وضعیت، با تصمیم هیئت دولت و شورای امنیت، طرح افزایش سهمیه قابل‌استفاده در کارت‌های سوخت شخصی از ابتدای آبان‌ماه اجرا می‌شود.

منبع: فارس