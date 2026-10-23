به گزارش تابناک، از احتمال حمله پیش از انتخابات تا سناریوی جنگ پس از رأی‌گیری؛ گزارش‌های متناقض رسانه‌های آمریکایی در حالی منتشر می‌شود که چنین گزارش‌هایی بیش از کارکرد اطلاع‌رسانی، نقش عملیات روانی را به خود گرفته‌اند.

نشریه آمریکایی آتلانتیک در گزارشی تازه از بررسی احتمال ازسرگیری حملات نظامی آمریکا علیه ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره این کشور خبر داد؛ گزارشی که در کنار مطالب روز‌های گذشته نیویورک تایمز، آکسیوس، ان‌بی‌سی نیوز و دیگر رسانه‌های آمریکایی، تصویری از تداوم تهدید نظامی علیه ایران ارائه می‌کند. مجموعه این گزارش‌ها، با وجود تفاوت در زمان‌بندی حملات احتمالی، می‌تواند بخشی از فضاسازی رسانه‌ای برای افزایش فشار روانی و سیاسی علیه ایران باشد.

آتلانتیک به نقل از مقام‌های آمریکایی مدعی شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور تروریست آمریکا، در حال بررسی ازسرگیری کارزار نظامی علیه ایران از طریق حملاتی است که چند روز ادامه خواهد داشت. بر اساس این گزارش، حملات احتمالی ممکن است بلافاصله پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در ۳ نوامبر انجام شود.

مقام‌های مورد استناد این نشریه گفتند اهداف احتمالی حملات جدید شامل زرادخانه موشکی و پهپادی ایران، زیرساخت‌های انرژی و تأسیسات هسته‌ای خواهد بود. آتلانتیک همچنین به شکل شفاف وارد عرصه عملیات روانی شد و به نقل از این مقامات نوشت: فشار‌های اقتصادی، ایران را به آستانه فروپاشی نزدیک کرده و حملات نظامی جدید می‌تواند به سقوط آن منجر شود.

روایت‌های متفاوت از زمان حمله احتمالی

گزارش آتلانتیک در شرایطی منتشر شده که نیویورک تایمز نیز بامداد پنجشنبه به نقل از مقام‌های آمریکایی و افراد مطلع از رایزنی‌ها نوشت که واشنگتن و تل‌آویو برنامه‌های مشخصی برای ازسرگیری حملات علیه ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای تدوین کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی رزمایش‌های خود را افزایش داده‌اند و پرواز‌هایی بر فراز عراق برای تمرین مانور‌های حمله انجام داده‌اند. نیویورک تایمز نوشت که یک عملیات احتمالی کوتاه، اما شدید می‌تواند زیرساخت‌های انرژی، تأسیسات هسته‌ای و زرادخانه موشکی و پهپادی ایران را هدف قرار دهد.

این روزنامه همچنین به نقل از برخی مقام‌ها نوشت که آنها امیدوارند دور تازه حملات با وارد کردن ضربه به اقتصاد ایران، تهران را به دادن امتیاز در مذاکرات وادار کند. با این حال، گزارش مذکور نیز احتمال صدور دستور حمله از سوی ترامپ را قطعی ندانست و از امکان انصراف او از اقدام نظامی خبر داد.

گزارش‌هایی که از حمله پیش از انتخابات سخن می‌گفتند

در سوی دیگر، آکسیوس و ان‌بی‌سی نیوز در ۷ اکتبر گزارش‌هایی درباره بررسی گزینه حمله به ایران پیش از انتخابات منتشر کرده بودند.

آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت که پنتاگون به فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) دستور داده است آمادگی‌ها برای ازسرگیری تهاجم گسترده نظامی علیه ایران را تکمیل کند. این رسانه تأکید کرد که دستور مذکور شامل زمان مشخصی برای آغاز حملات نبود و ترامپ نیز هنوز تصمیم نهایی نگرفته است؛ با این حال، منابع آمریکایی و اسرائیلی احتمال انجام حملات پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و حتی انتخابات رژیم صهیونیستی را مطرح کردند.

ان‌بی‌سی نیوز نیز گزارش داد که ترامپ و تیم امنیت ملی او گزینه ازسرگیری تهاجم گسترده نظامی علیه ایران در هفته‌های آینده، از جمله حمله پیش از انتخابات، را بررسی کرده‌اند. به نوشته وبسایت این شبکه، پس از نشست تیم امنیت ملی در کمپ دیوید، ارتش تروریست آمریکا گزینه‌های تازه‌ای برای عملیات در اختیار ترامپ قرار داد. این گزارش نیز تصریح کرد که تصمیمی نهایی اتخاذ نشده است.

با این حال، آکسیوس در ۸ اکتبر گزارش داد که ترامپ اعلام کرده است آمریکا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای به ایران حمله نخواهد کرد. واشنگتن‌پست نیز در همان روز این موضع را بازتاب داد. آکسیوس در گزارشی دیگر در ۱۳ اکتبر نوشت که با وجود اعلام ترامپ، ارتش‌های آمریکا و اسرائیل همچنان برای احتمال تغییر تصمیم و ازسرگیری عملیات آماده می‌شوند؛ هرچند کاخ سفید تأکید کرده بود که پیش از انتخابات حمله‌ای انجام نخواهد شد.

رویترز؛ احتمال تشدید جنگ پس از انتخابات

رویترز نیز در گزارشی در ۲ سپتامبر به نقل از چهار منبع آگاه نوشت که دستیاران ارشد ترامپ در تلاش‌اند از تشدید جنگ با ایران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای جلوگیری کنند تا تبعات سیاسی و انتخاباتی جنگ برای جمهوری‌خواهان افزایش نیابد.

بر اساس این گزارش، مقام‌های کاخ سفید احتمال افزایش تهاجم نظامی پس از رأی‌گیری ۳ نوامبر را بررسی می‌کردند، هرچند بازگشت به جنگ تمام‌عیار قطعی نبود. رویترز همچنین نوشت که دولت آمریکا در مقطع مورد اشاره قصد داشت به‌جای تشدید فوری عملیات نظامی، فشار اقتصادی علیه ایران را افزایش دهد تا تهران را به دادن امتیاز در مذاکرات وادار کند.

آکسیوس نیز در ۱۷ سپتامبر به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده بود که اگر توافقی با ایران حاصل نشود، ترامپ ممکن است پس از انتخابات میان‌دوره‌ای به عملیات گسترده نظامی بازگردد.

عملیات روانی در پوشش گزارش‌های خبری

مرور این گزارش‌ها نشان می‌دهد که رسانه‌های آمریکایی در هفته‌های گذشته سناریو‌های مختلفی از حمله احتمالی به ایران را مطرح کرده‌اند؛ از احتمال آغاز حملات پیش از انتخابات تا اجرای عملیات چندروزه پس از رأی‌گیری. در بسیاری از این مطالب، اهداف احتمالی نیز تقریباً مشابه معرفی شده‌اند: تأسیسات هسته‌ای، زیرساخت‌های انرژی، موشک‌ها و پهپاد‌های ایران.

تکرار این سناریوها، به‌ویژه با اتکا به نقل‌قول از مقام‌های ناشناس و در شرایطی که تصمیم قطعی برای حمله اعلام نشده است، می‌تواند به ایجاد فضای تهدید، افزایش نگرانی درباره وقوع جنگ و اعمال فشار روانی بر ایران کمک کند. از این منظر، انتشار چنین گزارش‌هایی را می‌توان در چارچوب عملیات روانی و جنگ رسانه‌ای نیز بررسی کرد.

نکته مهم آن است که گزارش‌های یادشده، با وجود طرح جزئیات نظامی و اهداف احتمالی، هیچ‌کدام به‌تنهایی اثبات‌کننده تصمیم نهایی دولت آمریکا برای آغاز دور تازه حملات نیستند. حتی آتلانتیک و نیویورک تایمز نیز از احتمال انصراف ترامپ سخن گفته‌اند. بنابراین، آنچه در حال حاضر به‌روشنی قابل مشاهده است، تداوم انتشار سناریو‌های حمله و برجسته‌سازی تهدید نظامی علیه ایران است؛ نه اعلام رسمی آغاز جنگی جدید.