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شیفر
عضو ارشد انصارالله:

تاکنون ۱۴۵ نظامی سعودی، کشته و زخمی شده‌اند

محمد الفرج عضو ارشد انصارالله یمن از تلفات سنگین ارتش سعودی در پی حملات نیرو‌های مسلح یمن خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۹۹۵۰
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یمن

به گزارش تابناک؛ محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله، نوشت: تقریباً ۴۵ سرباز و افسر از نیرو‌های زمینی، گارد ملی، مرزبانی و دیگر نظامیان ارتش عربستان سعودی در مناطق عسیر و جیزان کشته شده و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر مجروح شده‌اند.

از زمان آغاز دور تازه درگیری‌ها میان نیرو‌های مسلح یمن با ارتش سعودی و مزدورانش، تاکنون ده‌ها بار مواضع نظامی و دارایی‌های اقتصادی دولت سعودی هدف حملات موشکی و پهپادی یمن قرار گرفته‌اند، با این حال دولت ریاض به شدت آمار تلفات و خسارات را سانسور می‌کند.

 

روز گذشته نیز یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته، چهار عملیات ویژه و منحصر‌به‌فرد با شلیک تعدادی موشک بالستیک و پهپاد‌های یمنی انجام شده است.

 

وی اضافه کرد: در عملیات نخست ساختمان وزارت دفاع عربستان در پایتخت این کشور هدف قرار گرفت. در عملیات دوم نیز فرودگاه بین المللی فهد در دمام هدف قرار گرفت و حرکت هواپیما‌ها متوقف شد.

 

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن تصریح کرد: عملیات سوم نیز شرکت آرامکو در ینبع را هدف قرار داد و به دنبال آن در این منطقه آتش سوزی به راه افتاد. در چهارمین عملیات نیز فرودگاه بین المللی أب‌ها مورد اصابت قرار گرفت.

 

منبع: تسنیم

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