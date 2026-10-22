لحظات حمله به زن حامی سربازان اسرائیل

زنی که متهم به کمک به سربازان اسرائیلی است در استانبول، با گروهی از فعالان مواجه شد. در تاریخ 18 اکتبر، زنی به نام «کلودیا مدینا هالفون» -که دارای تابعیت دوگانه اسرائیلی و ترکیه‌ای است- در یک مرکز خرید در استانبولِ ترکیه با اعتراض گروهی از افراد روبرو شد. او متهم است که زمینه دسترسی سربازان اسرائیلی به خدمات زیبایی و عمل‌های زیبایی در ترکیه را فراهم کرده است. فعالانِ «جنبش هفت اکتبر» مستقیماً با او روبرو شدند و روابط ادعایی‌اش با ارتش اسرائیل را مورد انتقاد قرار دادند. آنها با طرح این پرسش که اقدامات او چگونه به کشتار کودکان کمک کرده است، شعارهایی علیه صهیونیسم سر دادند.