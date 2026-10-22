اتو کردن می‌تواند زمان‌بر و خسته‌کننده باشد، اما خبر خوب این است که روش‌های خلاقانه و ساده‌ای وجود دارد که به شما کمک می‌کند لباس‌هایتان را بدون اتو و با حداقل زحمت صاف کنید.

به گزارش تابناک؛ چروک شدن لباس‌ها پس از شستشو یکی از مشکلاتی است که اغلب ما با آن رو‌به‌رو می‌شویم. گرچه اتو کردن معمولاً گزینه‌ای است که پس از شستشو به آن متوسل می‌شویم، اما با چند روش ساده می‌توان از میزان چروک‌ها به طرز محسوسی کاست. در ادامه با نکات و ترفند‌های کاربردی آشنا می‌شویم که نه‌تن‌ها لباس‌ها را مرتب‌تر و بدون چروک نگه می‌دارد، بلکه زمان و هزینه صرف‌شده برای اتو کردن را نیز کاهش می‌دهد.

تنظیمات درست ماشین لباسشویی

دمای بالا باعث نرم شدن الیاف لباس‌ها و در نتیجه چروک شدن آنها می‌شود. بهترین کار این است که دما را در حد پایین تنظیم کنید، به‌خصوص برای لباس‌هایی که به سرعت چروک می‌شوند.

استفاده از نرم‌کننده‌ها

مواد نرم‌کننده می‌توانند باعث کاهش چروک‌ها شوند. این مواد الیاف پارچه را نرم کرده و از بهم فشرده شدن آنها جلوگیری می‌کنند. حتی برخی از نرم‌کننده‌ها مخصوص پارچه‌های خاص طراحی شده‌اند که برای لباس‌های حساس و نازک بسیار مناسب هستند.

سرکه و جوش‌شیرین: ترکیب جادویی

بسیاری از کارشناسان در این زمینه به قدرت سرکه و جوش‌شیرین اشاره کرده‌اند. اما یک روش خلاقانه‌تر این است که این دو را درون یک بطری اسپری مخلوط کنید و قبل از شستشو، روی لباس‌ها اسپری کنید. این ترکیب نه‌تن‌ها چروک‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه به‌عنوان یک خوشبوکننده طبیعی نیز عمل می‌کند.

بلافاصله پهن کردن لباس‌ها

قرار دادن لباس‌ها در ماشین لباسشویی پس از اتمام شستشو باعث چروک شدن آنها می‌شود؛ لذا به محض پایان یافتن شستشو، لباس‌ها را خارج کنید و بلافاصله پهن کنید. همچنین لباس‌ها را در محیط باز و در حالتی که هوا جریان داشته باشد پهن کنید. از نور مستقیم خورشید استفاده کنید، اما توجه داشته باشید که برخی از پارچه‌ها ممکن است با قرار گرفتن طولانی مدت در معرض نور خورشید آسیب ببینند.

استفاده از تکنیک‌های آویزان کردن

برای لباس‌هایی مانند پیراهن و شلوار، آنها را به صورت مستقیم و با استفاده از چوب‌لباسی پهن کنید تا جایی برای چروک شدن نماند. لباس‌ها را به گونه‌ای پهن کنید که چین و چروکی روی پارچه نیفتد.

برای شلوار‌ها و دامن‌ها نیز استفاده از گیره‌های مخصوص لباس می‌تواند به حفظ ظاهر آنها کمک کند. این گیره‌ها مانع چروک شدن در ناحیه کمربند و زانو می‌شوند.

آبکشی با آب سرد

استفاده از آب سرد در مرحله پایانی شستشو می‌تواند به کاهش چروک‌ها کمک کند. آب سرد باعث می‌شود که الیاف پارچه‌ها به صورت یکنواخت و بدون چروک به حالت اصلی خود برگردند.

جادوی نمک

نمک نه‌تن‌ها برای طعم‌دهی به غذا‌ها مفید است، بلکه می‌تواند در شستشو هم به کار بیاید! کافی است یک قاشق غذاخوری نمک به ماشین لباسشویی اضافه کنید. این کار باعث می‌شود که الیاف لباس‌ها نرم‌تر شوند و چروک‌ها کمتر شوند. همچنین نمک به تثبیت رنگ لباس‌ها نیز کمک می‌کند.

شستشوی لباس‌های سنگین به تنهایی

لباس‌های سنگین مانند حوله‌ها را از لباس‌های سبک جدا کنید. شستشوی لباس‌های سنگین به تنهایی مانع از چروک شدن لباس‌های سبک می‌شود.

استفاده از کیسه‌های شستشو

لباس‌های حساس و نازک را در کیسه‌های مخصوص شستشو قرار دهید. این کیسه‌ها از تماس مستقیم لباس‌ها با هم جلوگیری کرده و در نتیجه مانع چروک شدن آنها می‌شوند.

توجه به نوع پارچه

برخی پارچه‌ها مانند پنبه و کتان به راحتی چروک می‌شوند، در حالی که برخی پارچه‌های مصنوعی کمتر دچار چروک می‌شوند. با شناخت بهتر جنس پارچه و توجه به نکات شستشو، می‌توانید از چروک شدن آنها جلوگیری کنید.

ترفند‌های خلاقانه برای باز کردن چروک لباس بدون اتو

در دنیای امروز، داشتن لباس‌هایی صاف و بدون چروک یکی از نشانه‌های سلیقه و توجه به جزئیات است. اما در زندگی پرمشغله، ممکن است همیشه زمان یا فرصت برای اتو کردن لباس‌ها وجود نداشته باشد. خوشبختانه، روش‌های خلاقانه و ساده‌ای وجود دارد که به شما کمک می‌کند تا چروک‌های لباس‌هایتان را به آسانی و بدون نیاز به اتو کردن باز کنید. در ادامه، با ترفند‌هایی آشنا می‌شوید که می‌توانند به سرعت و با حداقل زحمت، لباس‌های شما را مرتب و آماده پوشیدن کنند.

روش اسپری آب

مقداری آب را با نرم‌کننده لباس مخلوط کرده و در یک بطری اسپری بریزید. روی قسمت‌های چروک‌دار اسپری کنید و سپس با دست یا یک دستمال نرم بکشید تا چروک‌ها باز شوند.

اگر از نرم‌کننده استفاده نمی‌کنید، می‌توانید فقط با آب اسپری کنید. لباس را به آرامی بکشید تا چروک‌ها باز شوند.

استفاده از سرکه سفید

کمی سرکه سفید را با مقداری آب مخلوط کنید و در بطری اسپری بریزید. روی لباس اسپری کنید و سپس به آرامی با دست کشیده و صاف کنید. سرکه به نرمی الیاف کمک می‌کند.

روش حرارتی با سشوار

لباس را آویزان کنید و با سشوار روی قسمت‌های چروک‌دار، با فاصله مناسب بدمید. حرارت سشوار می‌تواند به نرمی الیاف و از بین رفتن چروک‌ها کمک کند.

این روش‌ها می‌توانند به شما کمک کنند تا لباس‌های چروک‌دار را بدون نیاز به اتو به سادگی و با حداقل زحمت صاف کنید.

منبع: ایرنا