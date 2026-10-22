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۵ گام ساده برای سلامتی بهتر و تندرستی پایدار

با انجام برخی کار‌های ساده، می‌توان از صحت و سلامت بهتر و بیشتری بهره‌مند شد.
کد خبر: ۱۳۹۹۹۲۱
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سلامت

به گزارش تابناک؛ دکتر مارک هایمن، متخصص برجسته پزشکی در روسیه، گام‌های عملی و ساده‌ای را که همه می‌توانند برای بهبود سلامت خود بردارند، به ویژه با توجه به شیوع بیماری‌های مزمن، آشکار کرده است.

 

هایمن مرتباً بینش‌های خود را با میلیون‌ها دنبال‌کننده در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارد و بر اساس تجربیات گسترده خود، توصیه‌هایی ارائه می‌دهد.

 

او در آخرین پست اینستاگرام خود خاطرنشان کرد که سیستم مراقبت‌های بهداشتی فعلی خراب نیست؛ این سیستم طبق طراحی خود عمل می‌کند، اما اغلب برخلاف طبیعت انسان است: "غذای شما طوری طراحی شده است که اعتیادآور باشد و محیط شما پر از سمومی است که عملکرد‌های بیولوژیکی شما را مختل می‌کند. " او افزود که بیماری‌های مزمن به "هنجار" تبدیل شده‌اند.

 

هایمن برای مبارزه با این واقعیت، پنج گام اساسی و ساده را پیشنهاد می‌کند:

 

غذای واقعی و فرآوری نشده بخورید.

 

به طور منظم بدن خود را ورزش دهید.

 

خواب را در اولویت اصلی قرار دهید.

 

روزانه به اندازه کافی آب بنوشید و با افراد واقعی ارتباط برقرار کنید.

 

او توضیح داد: «این دارویی است که جواب می‌دهد. وقتی بفهمید بدن شما برای عملکرد مناسب به چه چیز‌هایی نیاز دارد، احساس بهتری خواهید داشت. با اصول اولیه ساده شروع کنید؛ آنها اغلب موثرترین هستند و پایه و اساس بهبودی بدن و ترمیم سلول‌ها را تشکیل می‌دهند.»

 

این به‌روزرسانی در ادامه پست قبلی هایمن منتشر شده است که در آن رژیم غذایی روزانه‌اش را فاش کرد، رژیمی که به او کمک می‌کند «با وجود ۶۶ سال سن، احساس کند ۲۶ ساله است» و شامل مواردی مانند تخم‌مرغ، پنیر فتا و یک برگر می‌شود.

 

منبع: میرور

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