عصبانیت ترامپ از ایران بر سر قیمت نفت

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ در تروث سوشال مدعی شد: ایران تمام تلاش خود را می‌کند تا قیمت نفت را قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا افزایش دهد. آن‌ها حتی اخبار دروغین درباره حملات، مین‌گذاری و موارد دیگر را منتشر می‌کنند، زیرا در حال حاضر حجم بیشتری از نفت از تنگه هرمز عبور می‌کند، حتی بیشتر از زمانی که قبل از آغاز درگیری بود. آن‌ها همچنان به کشتن معترضان و هر کسی که در مسیرشان قرار می‌گیرد، ادامه می‌دهند.



این یک رژیم شیطانی است و من فقط امیدوارم که مردم آمریکا و جهان، بدانند که این رژیم چقدر پلید است! ۷۵,۰۰۰ نفر از معترضان در کمتر از هفت ماه کشته شده‌اند. این بسیار تکان‌دهنده است که جهان و حزب دموکرات، به نظر می‌رسد که اهمیتی نمی‌دهند. ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت!